Un applauso agli amici de “Il Messaggero”, che mettono in galera Il Piotta per fare click: se vi piace un mondo così…

Il titolo, in particolare, non si limita a informare. Non parla soltanto di un arresto, ma costruisce una specie di racconto emotivo in cui nomi (o in questo caso soprannomi) diventano parte del “gancio” narrativo. È una tecnica ormai molto diffusa: non si apre più con la notizia, ma con un elemento che deve catturare immediatamente l’attenzione, spesso prima ancora di spiegare davvero cosa sia accaduto.

In questo caso, l’uso del soprannome “Piotta” è emblematico. Serve a identificare una persona che evidentemente è nota in un contesto locale, ma nel frattempo rischia di trasformare un fatto di cronaca giudiziaria in un banale clickbait: il lettore viene guidato più dall’effetto curiosità che dalla comprensione dei fatti, perché a primo impatto crede che l’artefice della violenza sia un cantante famoso. Si tratta di un elemento che orienta la percezione.

La cronaca si trasforma in contenuto. E questa di certo non è una novità, ormai. Inoltre, basta guardarsi intorno e sul web si può constatare come moltissima gente si limiti a commentare il titolo senza leggere l’articolo. E quando anche i giornali giocano su questo, non fanno che alimentare pigrizia e malainformazione. Non si racconta ciò che accade, ma si fa in modo che funzioni dentro un ecosistema digitale dove l’attenzione è la risorsa principale. Il risultato è che la realtà viene semplificata fino a diventare più “leggibile”, ma meno approfondita.

Il rischio è che la violenza, invece di essere compresa nella sua dinamica sociale e umana, venga incapsulata in una narrazione quasi spettacolare. Una lite in palestra diventa una scena e una persona arrestata diventa un personaggio riconoscibile. E magari anche meme.

Non è una critica al singolo articolo de Il Messaggero, ma a un modello comunicativo sempre più diffuso che premia ciò che cattura subito l’attenzione e penalizza ciò che richiede tempo per essere compreso. Pare che a nessuno interessi restituire la complessità di ciò che accade. È un vero e proprio consumismo delle notizie, perché un titolo così ovviamente ti induce a cliccarci sopra per capire se il cantante romano è stato veramente coinvolto in una violenza. E alla fine no, non è lui. E non è lui neanche il super cafone. La vera cafonata, questa volta, l’hanno fatta i giornali.