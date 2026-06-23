La prima vera intervista di Malena dopo l’addio al por*o: “Mi ha sporcato la vita. Di me non era rimasto niente, ma servivo agli altri: ora sono di nuovo Milena”. La fake news sulla verginità e il sesso “da 10” a Privé by MOW ed Escort Advisor

Senti, io adesso ti voglio presentare una persona che come te ha fatto delle scelte molto coraggiose. Pensa che è una escort e ha delle figlie, dei figli. Anche quella è una scelta che devi prendere di petto. E lei è anche al primo posto delle top escort 2025 di Escort Advisor. Ed è Bianca, vestita oggi di bianco. Siete due persone che hanno fatto delle scelte molto coraggiose.

MALENA: Coraggiosa perché fare l'escort in Italia con dei figli penso sia tosta. Vivere la famiglia è difficile, perché per me la famiglia è rappresentata da mia madre. Per lei è rappresentata dai figli, quindi viverla con queste scelte lavorative è la cosa più difficile. Qualsiasi essa sia, che sia solo un compagno, dei figli, la mamma, è difficile.

Il fatto è che la continuità nei rapporti è una cosa molto difficile. La famiglia poi ne è l'emblema, no?

BIANCA: Sì. Non si può avere un rapporto con il mio lavoro, secondo me, un fidanzato. Impossibile. Nulla nella vita è impossibile, però un uomo non vuole stare con una che fa la escort. Secondo te?

MALENA: Sì, questo forse sì. Io li ho sempre allontanati gli uomini che volevano avere una relazione, oppure appena iniziata la facevo già finire, proprio perché c'era il fatto di voler stare con Malena e non con Milena. Era figo stare con lei. Quindi nel mio caso, forse sono sempre andata in protezione e indirettamente anche tu, perché magari un uomo ti può far credere di essere innamorato. Tra l'altro ho scoperto, anche per esperienza personale, che ad alcuni uomini piace stare comodi, senza lavorare, mantenuti.

BIANCA: Preferisco mantenere i miei figli. I soldi li faccio, ma non per mantenere un maschio.

A me piacerebbe, tutto sommato. Beh, per te sarebbe, come dire, un paradosso.

BIANCA: Certo.

E a te è successo invece?

MALENA: A me è successo, sì. Mi è successo di avere questo approccio, ma mi sono resa conto che in realtà era solo uno sfruttamento economico vero e proprio. E anche lì ho aperto gli occhi e ho buttato via tutto.

C’è bisogno, nel por*o, dell'uomo che faccia la performance. Come se il sesso fosse questa roba qua. Tu invece in qualche modo devi sospendere il giudizio. Perché entra chiunque.

BIANCA: Io faccio servizi anche a disabili. Mi è capitato. È forte fare servizi a un ragazzo in sedia a rotelle, però a me ha fatto piacere dare piacere, cosa che nessuna ragazza, chiamiamola normale, può dare, no? Non hanno coraggio, non lo so, ma era un ragazzo bellissimo. Adesso ha avuto un incidente, può capitare a chiunque, però a lui piace la f*ga ugualmente. Anche un nano mi è capitato, bellino!

MALENA: Invece a me capita che mi vengano affidati i racconti delle varie trasgressioni. Perché sanno che da questa parte non c'è giudizio. Io ho ascoltato delle cose assurde che persone hanno fatto, l'ascolto è comunque pesante. E questa cosa però ancora oggi mi fa sentire… un po' come se si stessero confessando. E quindi nello stesso tempo ti rende felice il fatto che la gente si apra con te e che trovi una persona con cui parlare con la quale non sentirsi strana.

BIANCA: Sì. Perché giudica la gente, appena apri la bocca ti dice: “wow tu sei un pervertito”.

E tu hai avuto pure una donna che veniva da te che poi ha pagato?

BIANCA: Sì. Io faccio anche coppie. E una volta è venuta anche una ragazza.

Ma per parlare?

No, è venuta per fare l’amore. Poi siamo diventate anche amiche.

Bello. Può succedere?

BIANCA: Sì, cioè diventiamo amiche o con le ragazze che fanno lo stesso lavoro o coi clienti. Non è che siamo carne da macello.

MALENA: No, io ho sempre evitato.

Perché? Alla fine in un ambiente ci sta che ci siano falsi rapporti, no?

MALENA: C’è molta competizione. Il nostro, cioè il loro, è un ambiente di facciata molto cinematografico, quindi la competizione c'è.

Molto bello questo passaggio: “il nostro, cioè il loro”.

MALENA: Datemi il tempo di abituarmi a parlare, anche perché questa forse è la prima intervista dove mi sono spinta così oltre a parlare.

Io ne sono onorato.

Sì, di quello che è stato il mio lavoro o comunque anche della mia vita sessuale. Questa è la prima intervista che faccio.

Io ho una serie di domande per voi due. Domande un po' intime. Perché, insomma, due donne così quando caz*o mi ricapita? Per esempio, durante un atto sessuale io mi faccio sempre un po' di problemi a chiamare put*ana la mia compagna. Dov’è il limite in una donna? Secondo voi si può fare o non si può fare? È brutto, ci sono dei momenti in cui farlo? Come la pensate?

MALENA: Nel tempo è passato il messaggio che questa cosa fosse un po' figa e che fosse normale. Adesso mi rendo conto che non è proprio così. Cioè io per poterlo concedere al mio uomo, ci deve essere la situazione, il gioco, ma non l'intenzione. Deve essere un momento scherzoso. Però nel tempo invece è diventato un modo per sopprimere la donna e primeggiare anche col linguaggio verbale, e io ne sono ne sono stata purtroppo partecipe, mi sono resa conto che era sempre un modo per dominare l'altra persona. Allora là dico no. Se poi è uno scherzo ok. L'intenzione che cambia tutto.

BIANCA: I miei clienti mi chiedono se possono chiamarmi in quel modo. Sì, a me non dà fastidio. Però me lo chiedono prima.

MALENA: Secondo me in quel caso c’è già un rispetto, però se tu ti senti autorizzato…

BIANCA: No, lo butto fuori di casa.

MALENA: Ecco perché una donna lo percepisce se è fatto con l'intenzione, e quindi per dominare col linguaggio verbale. Perché il linguaggio fa molto.

Nella gestione di un cliente credo che sia molto importante anche la gestione del momento del denaro.

BIANCA: Quello per prima cosa.

Però un conto è che te li buttano lì, lo fanno con un gesto arrogante.

BIANCA: Può darsi che questa esperienza non mi sia mai capitata, ma quando loro arrivano, c'è un comodino e vanno lì. Perché io vado solo al Sud, sono gran signori al Sud.

MALENA: Sì, l'uomo del Sud ha un diverso rispetto per la donna.

BIANCA: Mi dispiace, ma è così. Loro mettono i soldini nel comodino. Non me li danno direttamente in mano. Il vero signore li appoggia sul tavolo.

Bella questa. E i sex toys?

BIANCA: A me non piacciono i sex toys.

MALENA: Proprio ultimamente ne parlavo: io ormai lo vedo come una cosa antica. Penso che ormai se n'è fatto così tanto uso, se n'è così tanto parlato, che ha scocciato pure quello. Cos’altro si devono inventare? Che altra forma?

Io li ho scoperti ora. Scherzo, però è sempre relativo.

MALENA: No, allora io sono sempre fuggita dalle cose finte, ormai lo avete capito. Non mi piacciono. Non ho un buon approccio con tutto quello che è finto, perché non trasmette emozione, è come se ci fosse un'interruzione.

Ma come convincere una donna a fare sesso a tre?

BIANCA: Ma secondo me non si può convincere. Deve essere la donna o un'amica...

MALENA: Pure io ero convinta di questo, che fosse la donna a decidere. Adesso invece pensando bene a quando riavvolgi il nastro, in realtà l'uomo è molto manipolatore.

Perché di base tra uomini parte sempre questa cosa, no?

MALENA: Io non condivido quando la donna lo fa per accontentare il proprio uomo.

BIANCA: La maggior parte. La vedo così: il marito tutto gasato e lei...

MALENA: Non condivido assolutamente, ma sempre perché mi capita che mi scrivano donne. Mi è capitato anche che una persona che conoscevo, in un ambito totalmente differente, mi aveva chiesto un consiglio su questa roba. Mi diceva: “Lui ha questo desiderio”. E io le ho risposto: “Il desiderio è suo? Non farlo”.

MALENA A BIANCA: Allora, io ne approfitto per farti una domanda. Mi hanno sempre detto che le escort, alcune, non hanno addirittura neanche il profilo social, perché loro hanno sempre detto che l'esposizione, che sia anche mediatica, in realtà è negativa, e rovina il lavoro. Adesso vedo te qua, poi ho visto anche le altre puntate e mi dico: “C'è qualcosa che non torna?”

BIANCA: No, no, è un’esperienza mia. Io ho iniziato a fare l'annuncio dal mio profilo con le mie foto. Ho avuto più risposte positive che negative, perché le persone sanno che sono io.

Cosa vuoi fare adesso? Cosa ti aspetta nella vita?

MALENA: Sicuramente un progetto tutto mio. Ci sto pensando.

Ma in che mondo?

MALENA: Nella cosmetica. Però sempre con una direzione. Mi piacerebbe un progetto al femminile, perché penso che sia ora che si parli un po' di più della dell'intimità femminile. Insomma, che non sia soltanto per un discorso sessuale, erotico, ma proprio anche di bellezza. Quindi sto pensando questo progetto, sto studiando da parecchio tempo. E poi mi piacerebbe fare un podcast, gli argomenti sono tanti. Magari mi faccio raccontare i fatti degli altri, quelli che mi scrivono.

Senti, ma tu paghi le tasse?

BIANCA: Noi escort abbiamo un codice ateco. Sto iniziando a pagare adesso perché non è da molto che lo faccio. Devi fare tutto un lavoro con il commercialista.

Ma se guardate dentro al vostro cuore, ma veramente, da 1 a 10: quanto vi piace il caz*o?

MALENA: Madonna! Sei pazzo fare sta domanda? Beh, anche lì non si può essere ipocrite: 10.

BIANCA: 10. Sì.

Viva l'amore. Viva la libertà. Grazie Milena. Grazie Bianca.