“La ringrazio, ma prima voglio parlare con Gianni”. Gianfranco Fini si riferisce a Gianni Alemanno, che dal capodanno del 2024 è in cella a Rebibbia come un qualsiasi criminale di strada. Gianfranco Fini alla nostra telefona oppone il cordiale no comment che, però, vale più di mille parole e contiene fin troppi ricordi. Siamo nell’aprile del 2010 e Gianni Alemanno è sindaco di Roma ormai da due anni in quota PdL, quella coalizione che prende vita nel 1994 tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Alleanza Nazionale, ovvero quell’Msi che Gianfranco Fini traghettò nell’arco parlamentare trasformandolo da cima a fondo. Tra i dirigenti più radicali di An, infatti ci sono Gianni Alemanno e Francesco Storace, due colonne portanti del partito che, ad un certo punto, però, a Fini si rivoltano contro. Quando nell’aprile del 2010 prende le parti di Berlusconi al “che fai mi cacci” di Fini, dicevamo, Alemanno è da due anni sindaco di Roma ed è già stato due volte ministro per le politiche agricole nei governi B secondo e terzo. Poi il lungo processo per Mafia Capitale e la condanna per traffico di influenze a poco più di un anno. Convertita, poi, in pena alternativa con affidamento ai servizi sociali, lavori socialmente utili e obblighi di orario e comportamento. Obblighi che Alemanno ha violato per partecipare ai convegni di “Indipendenza” – ossigeno per un militante come lui – a cui per altro prese parte anche Roberto Vannacci ad Orvieto. La magistratura ha ritenuto queste violazioni sufficienti per sbatterlo in carcere la notte di San Silvestro di 18 mesi fa. Una scelta molto dura (a norma di legge, seppur discutibile) contro la quale Giorgia Meloni e i sostenitori del “Sì” al referendum si sarebbero dovuti battere molto di più – invece di esprimersi debolmente sull’argomento – se avessero voluto preservare davvero il consenso esercitato su quella parte politica che ora rischia di finire pericolosamente sotto l’egida – anzi, lo scudo – di Roberto Vannacci, che all’uscita dal carcere di Rebibbia di Gianni Alemanno, che si terrà domani, lo aspetterà a braccia aperte.