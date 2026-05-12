“Ma è una conversazione sul ses*o o una seduta di psicanalisi?” L’intervista stellare a Valeria Marini: il bacio a 8 anni, la prima volta a 14 (con uno di 30), Fellini, Cecchi Gori. È la prima puntata della nuova stagione di Privé by MOW ed Escort Advisor

V: Quando ti ho vista prima nel camerino, ho pensato: a te piace veramente fare l'amore?

L: Sì. Mi piace tantissimo.

V: E cosa ti piace?

L: Gli uomini in particolare.

V: No, cos'è che ti piace, il fatto che stai facendo comunque sesso e amore, più sesso che amore, con una persona che poi in realtà non conosci, lo fai solo per denaro, per un interesse?

L: Principalmente lo faccio per denaro. Mi piace l'idea di vincere, sessualmente parlando, con un uomo e di sottometterlo a livello economico. Scelgo sempre io come usare gli uomini e non mi faccio mai usare, facendomi pagare. Però c'è sempre un dimmi e dammi.

V: Per me è esattamente l'opposto. Cioè, secondo me se ti fai pagare dalla persona con cui stai facendo sesso, ti stai facendo usare.

L: Però molte donne si fanno usare gratuitamente, almeno io ho qualcosa che resta di quell'uomo.

V: Ah beh guarda, io sono l’emblema, sono una persona che molto spesso è stata usata. Però nella mia testa farsi usare è farsi pagare per fare l'amore.

L: All'inizio anche io venivo usata, nei locali, in giro. Però mi è scattato qualcosa dentro. Perché avevo questa forza, questa magia, di usare gli uomini in questa maniera. Quello che chiedevo mi davano. Quindi sottomettevo io e usavo loro. Poi non è detto che io li faccia venire, perché sono un po' streghetta.

V: Esattamente l'opposto di quello che penso io. Per me se non c'è l'orgasmo è una tortura, no?

L: Sono anche libera di scegliere chi far venire a casa mia e da chi essere usata, tra virgolette. Non tutti possono stare al mio fianco.

V: Ti sei mai innamorata?

L: Innamorata soltanto quel giorno; il giorno dopo non esisteva più.

V: Ti sei innamorata della situazione?

L: Sì, può essere, può essere. Come si innamorano loro di noi donne, ci innamoriamo anche noi, no? Il giorno stesso. Poi il giorno dopo finisce tutto.

V: Forse questa è un'arma tua per difenderti e sentirti forte.

L: Sì, mi sento molto forte, infatti. Mi piace sentirmi forte con loro. Crea un distacco.

V: Questa può essere una giusta interpretazione.

L: Perché crea un distacco da loro. Però mi avvicina quando ho bisogno di una piccola strategia.

V: E oggi non hai paura di chi incontri? Comunque viviamo in un mondo anche abbastanza aggressivo, violento.

L: No, perché per fare questo lavoro ci vuole coraggio, non tutti sanno affrontare la persona che apre la porta. Quindi non tutti si possono improvvisare escort,

perché bisogna avere carattere e dimostrare di essere più forte della persona che sta per entrare e stai per conoscere. Mi è capitato più di essere aggredita verbalmente o fisicamente in un locale che in casa. Quindi per me la casa è una protezione. Sei a casa mia: sei tu che devi avere paura di me. Non è detto che io sia un'escort carina...

V: Beh paura... io ti ho fatto una domanda estrema.

L: È giusto, ogni tanto mi capita di avere delle titubanze, però ho le mie strategie: guardo sempre dalla finestra, faccio una videochiamata di presentazione, voglio vedere chi c'è dall'altra parte, se è una persona reale, se sta bene, se ha fatto uso di sostanze. Devo capire. Se non mi risponde alla videochiamata vuol dire che non può venire a casa mia o che posso conoscere anche fuori da casa mia. C'è gente che mi invita anche nei locali, per parlare, per conoscermi.

V: Potresti mai incontrare l'amore?

L: Sì! Penso di sì, perché l'amore, come detto prima, ha molte sfaccettature. Anche questa è una forma d'amore. Un uomo si può innamorare anche di una escort, e l'amore è fatto anche di questo.

V: Sicuramente devi avere molta personalità.

L: Molta, davvero tanta, perché non è facile.

V: Ma io l'amore lo faccio col pubblico, quindi...

L: Anche quello è amore. Ha tante forme. Anche io, vibratori, sex toy, ti ammiro molto perché è una forma di libertà.

V: Io li ho fatti anche nella mia linea perché li amo.

L: Anche io amo quel genere di masturbazione.

M: Ma quali hai fatto?

V: Beh, i sex toy abbracciano quasi tutto.

M: Ma proprio uno in particolare che apprezzate?

V: Il succhia clitoride, il vibratore che usi dove vuoi....

L: Io il doppio invece. Lato A e lato B, insieme. È una cosa che mi manda proprio alle stelle. Doppia penetrazione.

M: Tu sei pro sesso anale?

V: Il sesso è un universo infinito. Quello che ti piace.

M: Ma le dimensioni contano oppure no?

V: Se è un sesso fine a se stesso, forse sì. Se è un sesso invece intrigante, che parte dalla testa, sni.

M: Qual è l'ultima volta che avete fatto l'amore?

L: Prima di venire qui in studio, sì. Poche ore fa.

V: In stazione?

L: No, no. L'ho fatto nel bagno del treno anche io.

M: Anche tu?

L: Sì, sì. Avevo proprio voglia di rilassarmi, di sentirmi tranquilla.

V: Anche se l'ascensore è meglio.

M: Però l'avete fatto col vostro partner o l'avete beccato sul treno?

L: Un gioco di sguardi. Mi piaceva un ragazzo che già conoscevo, le serate romane... mi ha proprio preso dal braccio e mi ha tirata nel bagno. Quindi è stata una questione di dominazione, di appartenenza. Poi ho fatto ovviamente la ragazza un po' timidina, la donna un po' che non vuole, ma poi l'ho fatto sudare tanto.

M: Valeria l'ultima volta quando è stata?

V: L'altro ieri.

L: Il sesso è anche protezione eh. Quando parliamo di escort parliamo di protezione. Ecco perché voglio la legalizzazione di questo lavoro. Perché in Svizzera c'era la signora che ci chiamava e ci faceva le analisi ogni sei mesi, gratuitamente.

M: Beh, qui secondo me siamo tutti pro legalizzazione e regolamentazione.

V: Certo, assolutamente.

L: Voglio farti una domanda. Secondo te, l'amore, il vero amore, esiste?

V: Nell'immaginazione sì. Molto difficile incontrarlo, coltivarlo e realizzarlo, però può esistere.

L: Però è molto difficile.

V: Sì. Non è impossibile, però se lo incontri è una grande forza. Mai dire mai.