Alessandro Giuli: Quando marciavano le Oche “Molti nemici molto onore?” forse, ma anche “Molti nemici molto pericolo”

Ma chi è Alessandro Giuli? Intanto cominciamo subito col dire che è un giornalista professionista. Nato a Roma nel 1975 consegue la maturità classica e compie studi di Filosofia. Ma a Giuli interessa il giornalismo e così inizia la gavetta nelle testate locali per approdare finalmente a Il Foglio, diretto da Giuliano Ferrara. Lì diventa giornalista professionista. Lo troviamo nel 2008 già vicedirettore e nel 2017 addirittura condirettore.

Giuli è anche uno scrittore ed è l’autore di diversi libri tra cui l’interessante “Il passo delle oche. L’identità irrisolta dei postfascisti” (Einaudi, 2007). Altro libro particolare è stato “Venne la Magna Madre: i riti, il culto e l’azione di Cibele Romana” (2012) che affronta tematiche neopagane nell’ottica rautiana ed evoliana. “Gramsci è vivo. Sillabario per un'egemonia contemporanea” (2024), è invece un libro politico che strizza l’occhio alla sinistra.

Tuttavia l’impegno di scrittore non lo ferma dal collaborare con giornali locali come “Il Corriere dell’Umbria”, “Il Tempo” e “Libero”, tutti schierati nel perimetro politico del centro -destra. Nel 2018 -l’anno della vittoria populista dei giallo – verdi, scrive “Sovranismo per esordienti. Individui e potere tra identità e integrazione”. Nel 2019 è opinionista a “Povera Patria” (2019) condotto da Annalisa Bruchi su Rai 2. Nel 2020, l’anno del Covid, è sempre a Rai 2 con Francesca Parisella a “Seconda Linea”. Nel 2021 è a “Otto e Mezzo” condotto da Lilli Gruber e poi anche a “DiMartedì” con Giovanni Flores, il tutto sulla “sinistra” La7 e forse non è un caso. Nel 2022 c’è la travolgente vittoria del centro – destra ed in ispecie di Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni e Dagospia suggerisce che Giuli sarebbe potuto divenire portavoce del premier mentre la sorella Antonella è da sempre addetta stampa del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ex cognato del Primo Ministro. Nella formazione del governo il suo nome gira ma al suo posto sarà scelto Gennaro Sangiuliano alla Cultura. Sempre lo stesso anno viene eletto Presidente della Fondazione MAXXI, succedendo a Giovanna Melandri. Il 6 settembre del 2024 viene proclamato Ministro della Cultura al posto di Sangiuliano.

Ho fatto una presentazione professionale del Giuli giornalista un po’ lunga, che però mi è sembrata inevitabile per descrivere un personaggio certamente particolare, uno che l’occhio di bue dei riflettori lo cattura al lazzo. Ed ora occupiamoci del Giuli politico. È stato iscritto al “Fronte della Gioventù”, che era l’organizzazione giovanile del MSI. Successivamente milita in “Meridiano Zero”, un movimento di estrema destra sciolto nel 1993. Emerge, nel contempo, come apprezzato intellettuale in una destra che di intellettuali ne ha pochi.

Ma veniamo al suo libro più discusso, “Il passo delle oche” che ha un notevole valore -per così dire- “didattico” raccontando il passaggio dal “fascismo” all’MSI e ad Alleanza Nazionale. Lo fa con un tono ironico che è comunque critico su una intera area non solo politica ma anche culturale e -attenzione- estremamente identitaria. Il libro di Giuli è particolarmente aspro su AN e su Gianfranco Fini di cui critica la mancanza appunto di identità, il tatticismo esasperato e una “antropologia missina” descritta sostanzialmente come “paranoica”, esemplificata nella “sindrome dell’assedio” tipica del mondo da cui proviene Giorgia Meloni (secondo l’autore). Sebbene il libro sia concentrato su Fini, la Meloni emerge come parte di quella “nuova guardia” che cercava di essere “appetitosa con l’elettorato” (sempre secondo l’autore).