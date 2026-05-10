Ok, ma che succede al Ministero della Cultura? Alessandro Giuli fa fuori il suo staff e licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti: c’entrano il documentario su Regeni e un viaggio a New York

Alessandro Giuli ha azzerato la propria segreteria, revocando i decreti di Emanuele Merlino e di Elena Proietti. Dalla fiamma di Fratelli d’Italia a Fratelli d’Italia in fiamme è un attimo. In eoria la rivoluzione conservatrice avrebbe dovuto avere la cultura al centro, invece la cultura è proprio l’unica cosa che, seppur viva, ha portato più danni a questo governo. Partiamo dall'inizio. Aprile 2026: il Mic nega per la seconda volta i finanziamenti pubblici a Tutto il male del mondo, documentario di Simone Manetti su Giulio Regeni — il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016, nel paese del generale Al-Sisi. Un film che ha appena vinto il Nastro della Legalità 2026. Un film i cui genitori, Paola e Claudio Regeni, sono stati davanti alle telecamere per raccontare la verità giudiziaria sul figlio. Rifiutato da una commissione ministeriale, per la seconda volta consecutiva, per insufficienza di punteggio. L'opposizione ha subito urlato alla censura politica. Pd, +Europa, Avs hanno presentato interrogazioni parlamentari. Giuli è andato alla Camera, ha risposto che no, non è stata una scelta politica, che la commissione è autonoma, che lui personalmente non condivide il giudizio ma non può intervenire per legge. Ha usato la parola «labirintico» per descrivere il sistema ereditato. Ha parlato di “opacità” e “imperizia”. È andato al Quirinale, davanti al presidente Mattarella, in occasione dei David di Donatello, e ha dichiarato che negare i fondi a quel documentario è stato “inaccettabile”. Ora ha licenziato Merlino, che secondo il Corriere della Sera era a conoscenza della vicenda e non aveva vigilato.