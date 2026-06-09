Pamela Genini: la sit di Francesco Dolci prima di essere indagato? Soncin "ossessionato" e le ultime ore prima della mattanza

È la notte fonda tra il 14 e il 15 ottobre del 2025, l'omicidio di Pamela Genini si è consumato da poco. A tentare a frapporsi fra la ragazza e la furia omicida di Gianluca Soncin c'è stato Francesco Dolci. Seppur non fisicamente, lo ha fatto a distanza, ha raccolto il grido d'aiuto della sua ex fidanzata e lo ha trasmesso alla polizia, il cui arrivo non ha impedito a Gianluca Soncin di sferrare 76 coltellate. Per la povera Pamela sembrava finita, ma purtroppo paradossalmente, era appena iniziata. Quello era il primo capitolo di una storia che ancora oggi, a svariati mesi e un rinvio a giudizio di distanza, manda forti echi. Pamela non ha trovato pace nemmeno in cimitero, la sua tomba è stata profanata e la sua testa asportata dal cadavere e (fino ad oggi) mai più ritrovata. Francesco Dolci, l'eroe che ha provato a salvarla, è diventato il mostro indagato per il reato di vilipendio di cadavere.