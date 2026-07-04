De Martino sta stravolgendo (male) Sanremo? Ecco cos’ è la “serata performance” pensata per l'Eurovision

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato che Stefano De Martino avrebbe reso il Festival di Sanremo ancora più “popolare” di quanto non sia già. I soliti pregiudizi sui napoletani (che poi lui è di Torre Del Greco). E invece no, novità. Quando si parla di Rai è difficile associare il termine “novità”. Eppure in questo caso dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, o meglio a De Martino cioè che è di De Martino.

Il conduttore di Affari tuoi sarà direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2027 e questo lo sappiamo già da febbraio. La prima novità, però, è che De Martino sarebbe stato riconfermato anche per Sanremo 2028, per mantenere una certa continuità.

Durante un’intervista lo stesso conduttore ha dichiarato che “Quest’anno potrebbe essere una consacrazione o una rovina per me”. Il palco dell’Ariston è scomodo, si sa. Lo diventa ancora di più quando la Rai ti rinnova la fiducia al buio, affidandoti anche l’edizione successiva.

E allora, è ovvio: De Martino a Sanremo 2027 deve andare, i giochi ormai sono fatti.

Bisogna riconoscere che Stefano sta facendo il possibile per introdurre cambiamenti nel regolamento di Sanremo. Sappiamo già in largo anticipo che gli artisti in gara saranno di meno, nonostante ne stia valutando più di cinquecento. E questo “per dare più respiro al racconto del festival”, ha dichiarato. E occhio che qui c’è la fregatura: questa frase, sinceramente, un po’ ci spaventa. Perché se all’impatto può sembrare un fatto positivo: meno canzoni, più attenzione. Dall’altro può rappresentare un vero e proprio attentato agli spettatori.

Per anni abbiamo sentito Carlo Conti dichiarare esattamente il contrario: “spazio alla musica” ed effettivamente così è stato. A Conti gli puoi dire tutto, ma non che non abbia mantenuto la parola: la conduzione andava in velocità 2x, tanto che mentre stavi ancora cercando di capire se ti fosse piaciuta la prima canzone in gara, iniziava già il Dopo Festival.

Però almeno Conti non ci ha ammorbato coi monologhi sanremesi altrui e con quegli “spazi d’intrattenimento” tra una canzone e l’altra che servivano ad allungare il brodo e a farci fare la pennica tattica per poter resistere oltre la mezzanotte.

Le intenzioni di Stefano De Martino, invece, sembrano sospette. Noi di MOW abbiamo già ipotizzato che il conduttore potrebbe portarsi dietro la squadra di STEP (Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, in particolare) e l’amico Herbert Ballerina, presenza importante anche ad Affari tuoi. Il rischio è che il Festival di Sanremo 2027 si trasformi in un’estensione dei programmi di De Martino citati e con la novità degli artisti ridotti, questo rischio aumenta decisamente.