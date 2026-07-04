Brunotti sgomma in Rai e a Mediaset lascia la striscia. Ma cosa andrà a fare? Tutte le (non) novità dei palinsesti

La Rai ha deciso di svegliarsi anche per quanto riguarda la musica, uno dei contenitori culturali più attenzionati dal pubblico. Sul fronte dell'intrattenimento trova spazio anche il ritorno di Una Nessuna Centomila di Fiorella Mannoia e lo show celebrativo di Sal Da Vinci, Meravigliosamente. Il cantante napoletano ripescato da Sanremo non si ferma e riguardo lui la Rai vuole riappropriarsi della famosa citazione di Baudo “L’ho inventato io” ma, in realtà era stata Mediaset a trasmettere il concerto di Sal Da Vinci a fine 2025, prima che vincesse il Festival di Sanremo, e successivamente lo aveva riproposto dopo la vittoria a metà marzo di quest’anno. La Rai ha capito che Sal Da Vinci è un cavallo su cui continuare a puntare.

Mentre prosegue il percorso verso il Festival di Sanremo 2027, guidato da Stefano De Martino, che da rivoluzionario rischia e osa rivedere il regolamento, toccando ciò che Amadeus aveva reso intoccabile. Stefano De Martino diminuisce gli artisti e si apre al mondo con la serata performance, che praticamente simula un’esibizione all’Eurovision; infatti l’artista che se la aggiudicherà andrà dritto in Bulgaria.

Viene confermato anche il programma Playlist, che va già in onda dal 2024 su Rai 2 il sabato pomeriggio dalle 14:00. La nuova stagione sarà affidata alla conduzione di Lorella Boccia, ex ballerina ed ex volto Mediaset. Il programma non è altro che un rifacimento di Top Of The Pops ma sotto “falso nome”. Top Of The Pops era nato proprio in Rai nel 2000, importato dal Regno Unito. Nel 2003 era stato trasferito a Mediaset, su Italia 1, diventando uno dei format musicali più seguiti degli anni 2000.

La musica non si ferma in Rai con l’attesissimo Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo, in onda mercoledì 2 settembre in prima serata su Rai 1, lo speciale dedicato al concerto-evento di Cesare Cremonini che si è tenuto al Circo Massimo con la partecipazione di ospiti d’eccezione come Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni.

Tante novità, che poi non sono davvero novità. Nessuna scelta originale da parte di Rai, così come neanche dal fronte Mediaset. Le due reti continuano a competere tra loro e a rincorrere lo streaming, rimanendo ancora diversi chilometri indietro.

E mentre si discute per anticipare l’orario di inizio della prima serata, l’unico evento davvero atteso anche dal pubblico social è il Festival di Sanremo, che quest’anno attrarrà anche i curiosi che si stanno già chiedendo se Stefano De Martino riuscirà a portare a casa il risultato e soprattutto a tenere alti gli ascolti di Sanremo. I presupposti ci sono: almeno Stefano De Martino sta provando a rivedere regole che erano fisse ormai da anni. Ma questa ci sembra l’unica novità che proviene dai corridoi di Viale Mazzini.