“Ghost Cat Anzu”: il racconto perfetto di quest’estate è quello di un gattone gigante

Karin è infatti una bambina abilissima nel manipolare gli adulti e nel suscitare la loro compassione quando le conviene. Prima ancora che una bambina di città, però, è una bambina che ha perso la madre. Quel dolore continua ad accompagnarla, anche se lei fa di tutto per non mostrarlo. È già molto sveglia, sa perfettamente quando esibire le proprie fragilità e quando invece nasconderle. Non è un caso che, appena arriva al villaggio, i due piccoli “teppisti” del posto perdano completamente la testa per lei: Karin è più intelligente, più scaltra e più determinata di tutti. Eppure, Ghost Cat Anzu mostra con grande sensibilità ciò che accade quando rimane sola di sera nella sua stanza. Lei continua a fissare la schermata di blocco del telefono: quella fotografia con sua madre e suo padre nel giorno più felice della sua vita, quando vinse una gara di corsa.

È qui che il film cambia completamente prospettiva. L’elemento fantastico incarnato da Anzu non serve a cancellare il dolore, ma a renderlo finalmente affrontabile. Karin non supera il lutto dimenticando la madre, né fingendo che tutto vada bene. Lo supera concedendosi finalmente di soffrire. Il suo urlo liberatorio arriva come un’esplosione dopo aver trattenuto troppo a lungo emozioni che nessuna bambina di undici anni dovrebbe essere costretta a reprimere.

Quell’urlo diventa allora il simbolo dell’accettazione della perdita: qualcosa che non può essere superato del tutto e che proprio per questo continuerà sempre ad accompagnarla. L’estrema tranquillità con cui Anzu affronta l’esistenza (come quando viene fermato dalla polizia perché guida un motorino senza patente e si giustifica candidamente dicendo: “Non sapevo che anche i non umani dovessero avere la patente!”), rappresenta un modo diverso di guardare alla vita. Ed è proprio quello sguardo che Karin, dopo molte resistenze e molte ferite, finirà lentamente per fare suo.

Ghost Cat Anzu è uno di quei film che sembrano raccontare soltanto l’estate, il rumore incessante delle cicale e i pomeriggi infiniti della campagna giapponese ma che in realtà parlano di qualcosa che dura molto più a lungo: imparare a convivere con ciò che non tornerà. E proprio per questo riescono a lasciare un segno ben oltre i titoli di coda.