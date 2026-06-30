Il nuovo inno della Lega è una “Danza Kuduro” scritta con l’IA che non ce l’ha fatta, ma ha anche dei difetti. Analisi delirante di un delirio collettivo

Ma attenzione, noi di MOW siamo attenti ai dettagli e abbiamo notato che il nome Shampooh! ha un H finale di troppo che ci lascia sospetti. Perché, qualora non si trattasse di IA, potrebbe forse avere a che fare con la Calabriah? D’altronde non è la prima volta che la Lega e la regione della nduja mostrano un legame (scusate il gioco di parole).

Per esempio in Cado dalle nubi di Checco Zalone, lo stesso Checco si ritrovava a cantare una canzone pro Ponte sullo Stretto in un manifestazione di militanti leghisti. Si sa, la Lega ormai non è più Lega Nord, non ci stupiremmo se per la produzione del nuovo inno avessero coinvolto un calabrese come sintomo di inclusività, proprio per superare le vecchie “dicerie” secessioniste.

Peccato che tutte queste teorie siano solo voli pindarici della fantasia di chi scrive, perché che la voce che canta L’Italia che ci lega sia generata dall’IA ci pare proprio un fatto certo. E a confermarlo è la spiccata somiglianza con la voce che intona “viva il duce” a La Zanzara di Cruciani. "Coincidenze? Io non credo". Per la voce ovviamente. Non ci stiamo riferendo a una comunanza di significato tra le due canzoni, ci mancherebbe. Quello mai.

Per i più curiosi poi, se si va a scorrere nella playlist dell’artista, si possono ammirare altri capolavori quali Sorpresa pasquale, Ha segnato (Gol! Gol! Gol!), Tuono di Gloria e soprattutto la vera punta di diamante: Il peto, lo stronzo, la sciolta. Insomma, un repertorio di grande intensità quello del duo Shampooh!

Perlomeno è orecchiabile, direte. E infatti al convegno del Carroccio la saltavano già in tanti quando è stata presentata. Roba che Samurai Jay, spostati. E che nessuno osi pensare che quel giorno ci fosse un open bar!

Qui una domanda sorge spontanea: ma è davvero L'Italia che ci lega o la Lega che lega l’Italia in una sorta di bondage allegorico (ma non troppo)? Peccato che in questo bondage godano solo i leghisti e che l’Italia non abbia dato alcun consenso.

E poi c’è un’altra bislacca coincidenza: “l’autore” de L’Italia che ci lega porta anche il nome di una celebre canzone di Gaber, Lo shampoo. Pensate che ne basterà uno per lavare via il disagio? Noi siamo un po’ pessimisti.