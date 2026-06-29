I palazzinari fanno schifo in Italia come in Romania: benvenuti in Kontinental '25, l’ultimo spietato film di Radu Jude

La Storia, però, non sparisce mai. Cluj è Transilvania, è ex Impero austro ungarico, è Trianon, è una frontiera che continua a esistere nella testa delle persone. E allora il razzismo assume mille forme diverse. Da quello contro gli immigrati a quello contro i rom. Arrivando a quello tra ungheresi e romeni, tra romeni e ungheresi, in un continuo rimpallo di diffidenze e rivendicazioni. C'è una scena bellissima in cui il giovane rider, romeno, gira con il tricolore nazionale e con una scritta sullo zaino, “Sono romeno”, quasi dovesse giustificare la propria presenza sulle strade della sua stessa città per evitare di essere preso di mira dagli automobilisti. È assurda. E proprio per questo è vera. Dentro tutto questo c'è anche il desiderio. Il sesso arriva senza annunciarsi, quasi con naturalezza. La notte tra la professoressa e il suo ex studente, oggi rider, non è una provocazione né una parentesi erotica. È il punto di arrivo di una serata passata a bere, discutere, parlare di filosofia, di lavoro, di vita. Ed è curioso come quella lunga conversazione trovi il suo riflesso quasi perfetto in un'altra, apparentemente lontanissima, quella tra la donna e il pope sul peccato e sul senso di colpa. Cambiano gli interlocutori, uno è un ragazzo precario, l'altro un sacerdote, ma la domanda è sempre la stessa. Quanto siamo responsabili del male che produciamo semplicemente facendo il nostro mestiere?