Supergirl è un incrocio tra Mad Max e una fiction della Rai (che sogna di essere Guardiani della Galassia)

La sensazione, uscendo dalla sala, è una sola: Supergirl sembra un film che rincorre disperatamente Guardiani della Galassia, ma dimenticandosi la cosa più importante, ovvero il divertimento. E si scorda anche di come Superman, tra alti e bassi, sia stato comunque in grado di aggiornare quella formula, rendendola perfettamente coerente con l'immaginario e la legacy dell'Azzurrone. Non perché Craig Gillespie copi davvero James Gunn in maniera palese o cafona, ma perché ne prende l'immaginario: pianeti assurdi, taglie, alieni altrettanto assurdi, mostroni e mostrini, mercenari, cacciatori di taglie e viaggi continui ai confini dell'universo. Solo che qui, al posto del ritmo e dell'ironia, arriva una sceneggiatura pesantissima. Tutti soffrono, tutti hanno un trauma, tutti piangono, frignano, fissano il vuoto con gli occhi lucidi. Intendiamoci, non che i Guardiani siano stati solo battute in serie: il terzo volume, per esempio, sta lì a dimostrarlo. Ma era proprio il come e il quanto a fare la differenza. Qui il trauma è la linea narrativa principale, là era una backstory trattata con i guanti. Questo Supergirl, per voler essere tranchant, è un blockbuster cosmico con l'allegria di una seduta di terapia di gruppo. La trama, giusto per orientarsi, mette insieme Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock (che avevamo già visto in Superman), e Ruthye Marye Knoll, interpretata da Eve Ridley. Ruthye vuole vendicare i genitori, massacrati da Krem e dalla sua banda di briganti spaziali, che sembrano usciti da un raduno di Hellraiser fuori tempo massimo, ma tant'è. La sua caccia la porta nello stesso bar in cui Kara sta cercando di annegare i propri demoni nell'alcol. Da lì la situazione precipita, Krypto finisce avvelenato e Supergirl si ritrova a viaggiare con la ragazza attraverso la galassia: una vuole salvare il suo supercane (che si vede poco e, quando si vede, non è accompagnato da una super Cgi, ahinoi), l'altra inseguire gli assassini della famiglia. Il pretesto è quello di un western spaziale. Il risultato, però, è spesso un pellegrinaggio tra musi lunghi.