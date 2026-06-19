Una scelta che rinuncia al giovedì sera, un tempo avamposto dell’informazione che dava battaglia al potere berlusconiano: Michele Santoro e tutta la squadra di Annozero, seguitissimo talk d’informazione che aveva provocato parecchi malumori in Rai. Da quando il giornalista ha lasciato libera la serata approdando prima sul circuito di reti indipendenti e poi su La7 con Servizio Pubblico, la Rai non è più riuscita a trovare un sostituto. Tra i tanti, l’esperimento più duraturo è stato quello di Nemo-Nessuno escluso, che pur con tormentate, aveva retto per cinque stagioni. Chiuso Nemo nel 2018, i programmi che sono seguiti non sono mai riusciti ad imporsi davvero, perciò la Rai ha continuato a sperimentare volti e conduttori per poi fermarsi nel 2024.

Adesso, dopo due anni di pausa, Viale Mazzini prova di nuovo la via del talk politico nel tentativo di colmare un vuoto, dato che l’azienda ha avuto tanta cronaca in prima serata, ma molta meno informazione politica. Con la riapertura del caso di Garlasco infatti, molti programmi hanno puntato i riflettori su Andrea Sempio, Alberto Stasi, le gemelle Cappa e tutto ciò che ruota intorno alla purtroppo celebre villetta in cui abitava Chiara Poggi.

Dopo le polemiche sulla striscia di Tommaso Cerno, la rete ha ora il compito di ricreare lo spazio per l’informazione politica. Provaci ancora, Rai 2.