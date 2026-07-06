Sì, George Russell ha detto: “Ho avuto anche un po’ di sfortuna” dopo una Silverstone che manco con residenza a Lourdes. E indovinate un po’ Verstappen?

Qualche minuto più tardi, a F1TV continua a riflettere sulla sua stagione e sul suo momento, forse con un po’ di consapevolezza in più: “È importante continuare a lottare, ma la verità è che ci sono state molte cose questo fine settimana che non riusciamo a capire. Abbiamo avuto problemi di velocità in rettilineo ieri e venerdì, e anche se oggi credo che sia andata meglio, la prestazione non è stata sufficiente. A essere brutalmente onesto, non lotterò per il campionato se le prestazioni continuano così. Non torno a casa soddisfatto. Accetto il risultato, ma ero più contento quando ho lasciato il Canada dopo il guasto mentre ero in testa piuttosto che oggi che sono arrivato secondo. Probabilmente avrei meritato la vittoria in Canada, ma oggi non meritavo la posizione in cui mi trovo”.

Nonostante ciò, resta il fatto che a Silverstone Verstappen gli ha fatto un regalo enorme, proprio a lui che, fin qui, la sfortuna l’aveva menzionata parecchie volte. Un regalo che all’olandese è costato la gara, non per colpa sua. Come in Austria l’ala posteriore della RB22 si è chiusa in modo anomalo, trasformandolo in un semplice passeggero della sua monoposto. E così, per l’ennesima volta nel fine settimana, Max si è infuriato con la sua squadra. Venerdì aveva lamentato un feeling pessimo con la vettura, sabato lo stesso suggerendo di ribaltare tutto a costo di partire dalla pitlane domenica.

Red Bull non lo ha ascoltato e, prima della gara, si è incazz*to ai microfoni di Sky Sport F1, mentre qualche ora più tardi ha persino fatto peggio: “Parlare con il team? Ad essere sincero, al momento non voglio averci niente a che fare”. Il tutto mentre il suo nome è accostato alla McLaren e il suo futuro a Milton Keynes non è più una certezza assoluta. Un fine settimana disastroso e il peggio, forse, potrebbe ancora venire.