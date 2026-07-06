Il caso Balogun è l’ultimo atto della guerra tra Uefa e Fifa?

La brutale sintesi è: Uefa contro Fifa, Aleksander Ceferin contro Gianni Infantino. È la seconda volta in poche settimane in cui la contrapposizione assume un carattere mediatico e politico così rilevante. A inizio Mondiale c’era già stato il caso dell’arbitro somalo Artan, bloccato all’entrata negli Stati Uniti, rimandato a casa e poi incaricato dalla Uefa per la Supercoppa che tra Psg e Aston Villa. La ragione dell’esclusione dalla Coppa del Mondo, invece, è la presunta vicinanza di Artan a un gruppo terroristico. Una materia di sicurezza nazionale su cui la Fifa non ha avuto la forza di sindacare. Una delle tante, in realtà: Infantino in conferenza stampa ha chiesto ai giornalisti di stare nel “chill”, perché su certi temi il calcio e politica devono stare separati. Ceferin, al contrario, ha fatto la sua mossa, parlando di un limite ormai raggiunto. Già nel 2022, anno del Mondiale in Qatar, quando l’ipotesi dell’allargamento a 48 squadre era circolata, il presidente Uefa si era detto scettico; e anche a proposito del Mondiale per Club aveva espresso qualche dubbio. Al contrario la Fifa, sempre rimanendo al campo, non aveva gradito la nascita della Nations League. Alcune rivelazioni del New York Times poi avevano suggerito che dietro al progetto (naufragato) della Superlega, a cui Ceferin si è sempre opposto con nettezza, ci potesse essere proprio l’istituzione guidata da Infantino, aperta – sempre secondo quanto emerso dall’inchiesta del giornale statunitense – al progetto, ombrello necessario ai club aderenti per eventuali ritorsioni. Qualche smacco, come l’abbandono del settantacinquesimo congresso della Fifa in Paraguay per colpa dei ritardi di Infantino (volato in Arabia Saudita insieme a Trump), e un rapporto mai davvero d’amore.