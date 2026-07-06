Infantino e la Fifa si inginocchiano a Trump: dopo lo scandalo Balogun e la squalifica revocata, solo il calcio osa ribellarsi all’imperatore Usa. Perché i politici di tutto il mondo restano muti?

Il mondo del calcio è insorto. In primis il Belgio, ma le reazioni di sdegno hanno coinvolto molte altre federazioni e personaggi di spicco. Jürgen Klopp è intervenuto duramente: “Questa è la nostra partita, non la loro. Queste due persone, che di calcio non capiscono nulla, non dovrebbero avere niente a che fare con questo sport. Era un rosso. Punto”. Gary Neville, icona del calcio inglese, ha commentato secco: “Puzza”. Persino l'ambiente britannico - solitamente istituzionale - si è unito al coro di sconcerto per una simile ingerenza politica. Il timore, fondato, è che questo precedente apra le porte a interventi governativi ogni volta che una superpotenza vedrà espulso un proprio giocatore chiave. Qui sta il paradosso più amaro. Donald Trump è riuscito a piegare governi e leader europei con minacce tariffarie, dazi e pressioni sulla Nato. Cancellieri tedeschi, presidenti francesi e premier occidentali hanno spesso preferito la via della realpolitik alla coerenza pur di evitare guerre commerciali o scontri aperti. Ma se la politica e la federazione si inginocchiano, il mondo del calcio respinge il ricatto. Per quanto corrotto e commercializzato, conserva ancora nell'opinione pubblica mondiale un’idea di universalità, a partire dalla più basica, ovvero: le regole devono valere per tutti. O almeno, lo si pretende. A Trump non frega nulla del calcio, anzi del soccer: lo usa come puro opportunismo elettorale per intercettare il voto latino. Per decenni ha snobbato questa disciplina, considerandola uno sport per europei e immigrati. Oggi, invece, indossa la maschera del salvatore della patria difendendo Folarin Balogun – un ragazzo nato a New York da genitori nigeriani, non esattamente l'identikit dell'elettore Maga.