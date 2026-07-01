L’avete vista la “Barbie Maga” della Nba femminile? Sophie Cunningham è la white girl che ti spacca il cu*o e punta il dito della guerra contro l’ipocrisia americana (di destra e di sinistra)

Ma Sophie che dice? Sophie Cunningham se ne sbatte di entrambi. Intervistata sull'argomento, in un mondo in cui gli atleti assumono PR da migliaia di dollari per scrivere comunicati stampa asettici, lei ha fatto spallucce e ha polverizzato le fantasie di mezza America: "Sono bianca, sono chiaramente bionda e vengo dal Missouri, quindi capisco che la gente faccia delle supposizioni rapide. Nella nostra cultura oggi devi per forza scegliere una fazione, devi essere un estremista a tutti i costi. Ma io non sono così. Sono d'accordo con alcune cose di destra e con alcune cose di sinistra, e combatto le c*zzate di entrambe le parti". Fine delle trasmissioni. La MAGA Barbie in realtà è una mina vagante, un cane sciolto che non risponde a nessun padrone. Sophie Cunningham si mena. Sempre. Costantemente. Raccoglie falli tecnici come se fossero figurine Panini. E lo fa contro le più grosse, le più fisicate, le veterane assolute della lega. Spesso e volentieri, queste avversarie sono atlete afroamericane. Ma chiunque abbia mai allacciato un paio di scarpe da basket sa che non c'è un grammo di razzismo nella furia di Sophie. Lei vive sulla sua pelle la WNBA come un ecosistema in cui convive con una forma di pregiudizio brutale al contrario: in una lega dura, fisica, a stragrande maggioranza nera, se hai la sua faccia da Barbie e il suo background, per sopravvivere devi dimostrare il triplo. Ti puntano. Vogliono vedere se piangi. Vogliono vedere se molli. E lei non solo non molla, ma fa il primo passo e ti colpisce alla giugulare. Per Sophie la parola razza scompare nel momento in cui la palla tocca terra. Rimane solo la legge primordiale del territorio. È puro darwinismo applicato alla palla a spicchi. Sophie Cunningham è caos di schiaffi, twerk, gomitate, minacce e provocazioni, l’Oltreuomo di Nietzsche: una sfacciata Volontà di Potenza, pura e non filtrata dalla morale del gregge. Sophie non chiede il permesso di esistere, non si scusa per il suo spazio, afferma sé stessa attraverso il conflitto e la forza vitale, distruggendo le tavole dei valori convenzionali dei "Non devi essere aggressiva" e "Devi essere umile". Gloria a Sophie Cunningham che cammina in mezzo al fuoco incrociato tra Destra e Sinistra, tra MAGA e Woke, mantenendo la sua libertà assoluta, fedele solo a sé stessa e alla propria natura, nel residuo ancora pulsante del Mito della Frontiera che richiedeva violenza per non essere schiacciati. E Sophie gioca esattamente così. Come se ogni possesso di palla fosse l'ultimo appezzamento di terra disponibile nell’insanguinato West, da difendere con le unghie, con i denti e con quel dito puntato in faccia. Che vi piaccia o no, che vogliate affibbiarle un'etichetta politica o sanzionarla con multe e falli tecnici, lei resterà esattamente lì. A ballare nello spogliatoio, a calciare via chiunque le sbarri la strada verso il ferro, e a puntare sempre quel dito colmo di grazia e di guerra. Non contro DeWanna Bonner. Ma contro un intero mondo che vorrebbe disperatamente addomesticarla, e che non ci riuscirà mai.