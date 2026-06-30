La “violenza privata” degli Ultras Italia: le accuse ai danni del gruppo di supporter della Nazionale. Ma chi sono i “ragazzi tricolore”? Tra estrema destra e “buu” a Balotelli

L’Italia guarda da casa le imprese altrui: al Mondiale non ci siamo. E dunque non ci sono nemmeno gli Ultras Italia, i “ragazzi del tricolore” fedeli sostenitori dei colori della patria. Le idee di riferimento sono note: estrema destra. Seguono l’Italia ovunque, con devozione, e nonostante siano pochi non fanno mai mancare supporto e cori. Ma certi comportamenti andranno verificati: a Bergamo il 26 marzo, quando in campo l’Italia batteva l’Irlanda del Nord, sugli spalti alcuni esponenti del gruppo avrebbero minacciato altri spettatori per costringerli a lasciare i propri posti, provocando “un diffuso stato di apprensione generalizzata e forte agitazione nel pubblico presente” composto anche da ragazzini e famiglie con bambini. Sono sette gli indagati che oggi sono stati perquisiti dagli agenti della procura di Bergamo. Le denunce dei presenti e le videocamere di sorveglianza in curva Sud serviranno ad accertare i fatti. Le indagini coordinate dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione hanno coinvolto anche le questure di Roma, Fermo, Rimini, Pesaro, Genova e Vicenza. Uno degli ultras avrebbe anche superato in maniera illecita i controlli degli steward all’ingresso. L’ipotesi degli investigatori è di violenza privata. Qualcuno dei membri del gruppo era già noto alle forze dell’ordine per Daspo ricevuti in passato. In altre occasioni i ragazzi col tricolore avevano fatto discutere per delle posizioni al limite, fatte di espressioni razziste e cori condannabili.