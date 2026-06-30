Giorgia Meloni punta alla Presidenza della Repubblica, ma quali sono i nomi di destra che possono scalzare l'egemonia di sinistra al Quirinale?

Se la prima donna al Colle non sarà Giorgia Meloni, potrebbe essere Maria Elisabetta Casellati, già Presidente del Senato e oggi Ministro per le Riforme Istituzionali. Casellati fu già la candidata ufficiale del centrodestra nel gennaio 2022, quando raccolse 382 voti al quinto scrutinio, insufficienti, ma un segnale chiaro della volontà della coalizione di puntare su di lei. Non è meloniana di stretta osservanza, anzi, è esponente di lunga data di Forza Italia, ma rappresenta senza dubbio un volto storico, istituzionale e affidabile per la coalizione di centrodestra. Spostandoci ancora un po' più al “centro”, idem vale per Letizia Moratti. Imprenditrice, ex sindaco di Milano ed ex Ministro dell'Istruzione del governo Berlusconi II, anche il suo nome inizia timidamente a circolare, rappresenta un profilo ancora più trasversale e liberal-conservatore, e la sua distanza dai partiti la renderebbe potenzialmente appetibile anche per una parte del centrosinistra moderato.

Tornando ai fedelissimi della fiamma, il nome più in voga, Meloni a parte, è quello di Alfredo Mantovano. L'attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio incarna il candidato di sistema per eccellenza: magistrato, politico di lungo corso, uomo dei servizi e della mediazione istituzionale. Cattolico senza aggettivi, secondo Repubblica potrebbe essere lui a sostituire Giorgia Meloni a Palazzo Chigi in caso di elezione al Quirinale o in alternativa lui stesso il candidato alla partita del colle più alto di Roma.

Poi ci sono nomi più tiepidi, perché troppo divisivi o compromessi con l'attuale governo. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ad esempio, figura storica della destra italiana, rappresenta però un profilo fin troppo identitario e ideologicamente connotato. C'è Antonio Tajani, europeista, moderato e rassicurante, ma pur sempre leader di un altro partito. E c'è anche l'ipotesi del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, era già stato proposto nel 2022, ma oggi le sue quotazioni sono decisamente scese in seguito alla debacle del referendum sulla giustizia, di cui è stato fra i maggiori promotori (non senza qualche gaffe sua o dei suoi sottoposti). Fra i “trombati” del 2022 c'è poi anche Marcello Pera, profilo colto e sobrio che il centrodestra ha già testato. Filosofo di formazione, ex Presidente del Senato e intellettuale di riferimento della destra conservatrice e cattolica, ha il vantaggio di essere una figura al di sopra delle beghe di partito — il che, al Quirinale, non è mai un difetto.

Poi c'è un nome che, al momento, sembra non stia facendo nessuno, ma che paradossalmente sembra il perfetto profilo di un Presidente della Repubblica “di destra”. È quello di Gianfranco Fini, padre politico di Giorgia Meloni ed ex leader della “destra destra” per quindici anni. Nel 2029 avrebbe 77 anni, sarebbe un profilo storico, profondamente identitario, ma anche moderato, equilibrato, indipendente e apprezzato trasversalmente. È lui il “grande vecchio” che serve al Quirinale? Fu il primo leader del Movimento Sociale Italiano a fare i conti con il fascismo in modo esplicito, portò AN verso posizioni europeiste e atlantiste, e come Presidente della Camera si guadagnò una reputazione di equilibrio e autorevolezza. Da molti anni è ormai uscito dalla scena politica attiva senza mai rientrarvi in modo significativo. Oggi si muove da libero pensatore, oltre che da attento analista delle dinamiche politiche e istituzionali.

Insomma, i nomi ci sono, anche se la vulgata vuole che tutti quelli designati come “quirinabili” alla fine non vengano eletti. Chi entra Papa esce cardinale, è quasi una legge della fisica quirinalizia, collaudata elezione dopo elezione. Lungi da noi portare iella ai citati, l'appuntamento è fissato per il 2029, e fino ad allora chissà...