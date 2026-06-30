Hanno stati i servizi segreti ucraini? L'abbiamo chiesto all'esperto di propaganda russa Pietro Borsari dopo la bomba a Monaco

Come accennavamo, ipotesi abbastanza strana. “E’ difficile che i servizi di sicurezza ucraini in questo momento si muovano in territorio europeo, fondamentalmente, per uccidere una persona soggetta a sanzioni, anche perché questo qui non è che fosse particolarmente pericoloso, quindi non ci vedrei nemmeno un movente di questo tipo”. E allora perché il Cremlino si affretta a gettare la colpa su Kiev? Beh, diciamo che non è la prima volta che accade, anzi. “Potrebbe anche essere un modo mascherare il fatto che appena un paio di settimane fa i russi, attraverso degli uomini assoldati dall’ambasciata bielorussa, hanno cercato di uccidere un dissidente russo in Polonia. Quindi l’accusa di essersi mossi all'interno del territorio europeo per liberarsi di un dissidente è un’accusa che è stata recentemente mossa proprio alla Russia. Il fatto che vogliano ribaltare l'accusa non è nuovo agli strumenti e ai metodi di propaganda che utilizzano”. È chiaro, poi, che non si cerchi di fare fuori un oligarca proprio tutti i giorni, però diciamo che lì, “in quella strada, da quello che ho capito, c'erano parecchie persone che hanno influenza, soldi eccetera, quindi è possibile che non fosse solo lui o, quantomeno, non fosse la persona alla quale puntavano principalmente”.