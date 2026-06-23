La Francia di Macron ha lanciato un'opa militare sull'Ue. E la Germania si riarma con la Russia nel mirino. Ma mentre guardiamo gli Usa di Trump vi siete accorti di cosa succede in Europa?

Per quanto divertente possa essere seguire le sparate di Donald Trump contro l'Unione europea, Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Pedro Sanchez, la Nato e per ultima Giorgia Meloni, forse vale la pena staccarsi un attimo dal tycoon e concentrarsi su altro. Sull'Europa, per esempio, e su due dinamiche che sono in corso nel momento in cui scriviamo e che potrebbero cambiare per sempre gli equilibri del continente. Già, perché mentre tutti ci spiegano di come Trump stia spaccando l'Alleanza Atlantica e incrinando storiche partnership, qualcuno non ha perso tempo nell'attivarsi per riempire i vuoti creati dalla meteora Donald. La Francia di Emmanuel Macron sta lavorando per creare una nuova architettura europea di potere che abbia ovviamente il suo epicentro a Parigi. Non è un caso che i francesi abbiano quasi triplicato le truppe Nato del contingente a guida francese sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, in Romania, portandole da circa 1.500 a 4.000 unità. E che, soprattutto, il capo dell'Eliseo abbia esplicitamente offerto di estendere la protezione nucleare del suo Paese ai partner del Vecchio Continente. Ebbene, la Norvegia ha annunciato la sua adesione all'iniziativa francese di "deterrenza avanzata”, unendosi ad altri otto Stati: Germania, Paesi Bassi, Grecia, Belgio, Polonia, Svezia, Danimarca e Regno Unito.