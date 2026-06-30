Chi sono i quattro presunti attentatori arrestati per la bomba sotto l’auto di Ranucci e chi sarebbero i mandanti? Quello che sappiamo: le piste, l’ipotesi di Giletti e l’ombra dei Casalesi

Ranucci, raggiunto telefonicamente da Agorà Estate su Rai 3, ha detto di aver saputo in anticipo che qualcosa stava per accadere, ma di non aver ricevuto dettagli dall'indagine: "Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli", ha dichiarato, ringraziando il Nucleo investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani. Sì, perché questi, se l'accusa fosse confermata, sono i pesci piccoli. La procura sta ancora lavorando sull'individuazione dei mandanti, e dunque delle motivazioni reali che avrebbero portato all'attentato. Un'indagine che potrebbe scoperchiare altri, e più oscuri, vasi di Pandora.

Già mesi fa Massimo Giletti durante il suo programma Lo Stato delle Cose aveva anticipato una radice camorristica dell'attentato. Secondo il conduttore la procura di Roma stava indagando su un gruppo riconducibile al clan dei Casalesi, in particolare all'ala stragista guidata da Giuseppe Setola, in carcere dal 2009 e condannato a tre ergastoli. La pista era emersa dal rinvenimento di una lettera anonima arrivata alla redazione di Report. Il filo, nella tesi di Giletti rilanciata poi dallo stesso Ranucci in un servizio a Report, porta dritto al nord-ovest, a Rovigo, apparentemente lontano sia dal litorale romano che dalla provincia di Caserta.

Porta al Cantiere Vittoria di Rovigo, storico produttore di navi militari per la Guardia di Finanza e le forze armate di diversi paesi esteri, tra cui la Libia. Un asset considerato così strategico da essere sottoposto al golden power della presidenza del Consiglio. Report ci aveva dedicato il servizio "Battaglia navale" poco prima dell'attentato, e ad aprile è tornato sull'argomento con "Il cantiere dei misteri" di Daniele Autieri. Non solo appalti e soldi: durante le riprese del primo servizio, all'interno del cantiere erano state rinvenute due mitragliatrici, un dettaglio che ha aperto un filone parallelo — quello del presunto traffico illegale di armi — su cui sta lavorando separatamente la DDA di Venezia.

Al centro della storia c'è Roberto Cavazzana, geologo che ha acquistato il cantiere per 8,2 milioni di euro con liquidità che, secondo Report, sarebbe di dubbia provenienza. Proprio in quel servizio emergeva un dettaglio che oggi assume un peso diverso: i titolari della PEV — società con sede nel casertano — si erano recati più volte a Rovigo, almeno in una occasione in compagnia di Mario Coscione, figura di spicco del clan dei Casalesi e cugino di Enrico Petrarca, titolare della PEV, la società di San Marcellino a cui Rete Het — consorzio fondato dallo stesso Cavazzana — aveva affidato lavori per oltre 3 milioni di euro mai realmente svolti.

Le persone arrestate oggi, è bene precisarlo, non hanno per adesso alcun legame provato con Roberto Cavazzana o le altre persone citate. Ma la domanda più importante rimane senza risposta: chi ha mandato i quattro? E soprattutto, perché? Sono ancora fuori. E l'indagine, per quanto li riguarda, è appena cominciata.