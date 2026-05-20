Il Domani sgancia la bomba sulle spie della Squadra Fiore: intercettazioni incandescenti tra l'agente segreto Del Deo ed Elisabetta Belloni, ex direttore del Dis (non indagata)

“La Sind”, continua Del Deo “non ha parlato con nessuno, me so’ appurato e tu Elisabè non gli devi dare informazioni a questo qua (Fittipaldi). L’unica cosa è che speriamo che non fanno seguito (...) speriamo che non vanno oltre”. Ma Belloni lo incalza, perché evidentemente sente puzza di bruciato: “Io vorrei sapere cos’ha in mano questo, come può inventarsi che sono stati fatti lavori?”, dice l’ambasciatrice ignara di quanto Del Deo le avrebbe finora tenuto nascosto. “Staremo a vedere”, chiosa Del Deo e la conversazione si chiude. Dopo un paio di mesi partono le perquisizioni a carico di Del Deo, Saladino e dei suoi soci, Enrico Fincati e Nicola Franzoso. Agli atti le parole di alcuni suoi collaboratori. “Ci dava buste con 500 euro a titolo di premio per il lavoro svolto”. E poi ancora. “In ufficio si parlava dell’harem di Del Deo. Non ho mai sentito che personale esterno avesse fatto parte del suo gruppo”. Quelli che poi sono passati alla stampa come “i neri di Del Deo”. “Questa volta pare che (i servizi, ndr) non vogliano mettere a tacere niente. Le altre volte hanno cercato, no? Questa volta Valensise (direttore dell’Aisi, non indagato, ndr) proprio no...”, dice uno degli indagati. Insomma, qui pare proprio che debba “zompare” tutto da un momento all’altro.