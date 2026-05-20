Altro che Steve Jobs. La Silicon Valley e le Big Tech Usa hanno costruito il sistema di sorveglianza del XXI secolo. Vi spieghiamo l'inchiesta dell'Associated Press che ha vinto il Pulitzer (e cosa c'entrano Cina e Israele)

La citata Ibm, ma anche Cisco, Oracle, Microsoft e Dell sono state citate nell'inchiesta. Queste aziende avrebbero venduto software, server, chip e sistemi di “predictive policing” alle autorità cinesi, contribuendo alla costruzione del cosiddetto “Golden Shield”, la gigantesca infrastruttura digitale usata da Pechino per controllare dissidenti, minoranze etniche e semplici cittadini considerati “sospetti”. E Israele? L'inchiesta ha svelato anche come le stesse grandi società americane citate abbiano avuto un ruolo centrale, anche se indiretto, nelle recenti operazioni militari di Tel Aviv a Gaza e in Libano. In particolare, strumenti di intelligenza artificiale forniti da Microsoft, OpenAi, Google, Amazon e Palantir sarebbero stati utilizzati dall'esercito israeliano per analizzare enormi quantità di dati - intercettazioni, messaggi, immagini e movimenti - al fine di individuare più rapidamente potenziali obiettivi da colpire. Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, l'uso di queste tecnologie sarebbe aumentato in maniera esponenziale, trasformando l'Ai in un vero “moltiplicatore di forza” per le operazioni militari. Tuttavia, l'inchiesta evidenzia anche i rischi enormi legati all’automazione della guerra: traduzioni errate, algoritmi difettosi o dati imprecisi possono portare a identificare bersagli sbagliati, contribuendo alla morte di civili innocenti. La Silicon Valley, dunque, non sta più solo producendo strumenti per semplificare la vita quotidiana, ma tecnologie sempre più decisive nei sistemi di sorveglianza globale e nelle guerre del presente.