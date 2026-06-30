Ve lo ricordate il buon Jean Alesi? Dopo l’Austria ha silurato la direzione gara della F1: “Scandalosa, hanno mandato un messaggio pessimo dimenticando la tragedia di Bianchi”

Il fatto che abbia rallentato è testimoniato dai dati, gli stessi che però evidenziano come di lì sia passato comunque a velocità alta. È polemica e, se sul momento tutto ruota intorno alla pole strappata a Charles Leclerc e la Ferrari, poco dopo si inizia ad andare molto più a fondo. Cosa sarebbe potuto succedere se, malauguratamente, anche la Mercedes fosse finita fuori pista in quello stesso punto?



Ve lo diciamo noi: avrebbe potuto centrare in pieno Verstappen e la Red Bull, magari mentre l’olandese scendeva dalla monoposto. Una follia, direttamente firmata dalla direzione gara. Perché in quel momento, come sempre è successo, le bandiere gialle sventolate avrebbero dovuto essere due imponendo ai piloti di rallentare per davvero, non com’è successo con George, o addirittura la bandiera rossa.

Anche perché, poi passa il messaggio del “Ho sbagliato a rinunciare al giro” come affermato da Antonelli subito dopo la sessione, a caldo.