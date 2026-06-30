Ma quindi, questa Ferrari è quella che ha vinto a Barcellona o quella del disastro in Austria? Lewis Hamilton non ha dubbi

Una strategia perfetta, un ritmo da hammer time e un po’ di fortuna avevano portato la vittoria a Barcellona. In Austria, invece, per la Ferrari è andato tutto diversamente: Lewis Hamilton quinto e staccato di ventisei secondi dalla Mercedes di George Russell, Charles Leclerc ottavo a quasi quarantasei secondi. Una debacle sportiva che, immediatamente, ha cancellato ogni speranza di battaglia che si era accesa dopo il Montmelò.

Magari potrà diventarlo vista la lotta sul fronte sviluppi, ma questa SF-26 per ora non è da titolo. È un’ottima monoposto, telaisticamente parlando, ma basta così. E poco può farci Hamilton, finito a -46 punti da Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Un distacco limitato solo dalle magie che fin qui è riuscito a realizzare, al contrario di Charles Leclerc che, invece, ha pagato un feeling mai ottimale dal Canada in poi.