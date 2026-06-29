Toto Wolff a sprangate sulla Ferrari: “Sono gli unici che non rallentano gli sviluppi, presto finiranno i soldi del budget cap”. Da Maranello rispondono in vista di Silverstone

Chi si aspettava una Ferrari in lotta per la vittoria dopo Barcellona, in Austria è rimasto parecchio deluso. Anche perché, nei giorni che hanno preceduto il fine settimana, si è detto tanto in merito al nuovo motore portato e montato sulle due SF-26, che avrebbe dovuto dare una grossa mano. Un aggiornamento importante grazie alle possibilità di spesa arrivate dall’ADUO, che ha sancito come la power unit sviluppata a Maranello sia indietro rispetto a quelle di Red Bull e Mercedes.

Così non è stato, ma c’è un motivo ben preciso: quanto visto al Red Bull Ring è solo il primo di due step previsti, con la versione definitiva della nuova power unit che, con ogni probabilità, arriverà dopo la pausa estiva e in tempo per Monza, una delle piste su cui, allo stato attuale, Ferrari soffrirebbe di più. Quello portato è stato un aggiornamento che è valso circa cinque cavalli, molti meno di quelli che separano la Scuderia dalle rivali.