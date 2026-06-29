La legge di Spa contro un Valentino Rossi da panico alla 24 Ore del GT World Challenge: “Quando mi sono svegliato eravamo in testa, poi è stato deludente”

Sembrava il Rossi dei tempi d’oro per difesa, nervi saldi e soprattutto per lucidità strategica. Uno stint spettacolare, oltretutto su pista bagnata, che una volta per tutte ha testimoniato i grossi passi in avanti fatti dall’italiano, non più un “Pro” a metà.

Poi sono arrivati l’alba e il sole, che hanno arrestato la cavalcata della BMW M4 GT3 dai dettagli giallo fluo. Il ritmo dei piloti e delle macchine finite davanti era inarrivabile, rispettivamente Porsche, Mercedes e Ferrari, con l’equipaggio che ha dovuto amministrare fino allo sventolare della bandiera a scacchi.

“Sono felice perché abbiamo fatto davvero un grande lavoro”, ha poi raccontato Rossi una volta terminata l’azione in pista, come riportato da Sky Sport. “È stata una gara praticamente perfetta e avevamo tutte le ragioni per sognare un grande risultato. Quando mi sono svegliato domenica mattina eravamo in testa alla corsa ed è stata una sensazione fantastica”. Momenti che ricorderà per sempre, anche perché in questi primi 4 anni in macchina mai era riuscito a battagliare per la vittoria nella classica belga.