29 giugno 2026

La legge di Spa contro un Valentino Rossi da panico alla 24 Ore del GT World Challenge: “Quando mi sono svegliato eravamo in testa, poi è stato deludente”

29 giugno 2026

A Spa, in occasione della 24 Ore, per Valentino Rossi e l’equipaggio #46 del team BMW Wrt arriva un risultato bugiardo. Sesti al traguardo, staccati di meno di un minuto dalla Porsche vincitrice, prima BMW in pista ancora una volta. Dopo una nottata spettacolare, con Valentino protagonista assoluto contro uno dei compagni di Verstappen nel GT, è mancato il passo e alla fine il rammarico è forte. A sottolinearlo è proprio il Dottore, parlando però di una “Gara perfetta”

Foto di copertina: Instagram Valentino Rossi

La legge di Spa contro un Valentino Rossi da panico alla 24 Ore del GT World Challenge: &ldquo;Quando mi sono svegliato eravamo in testa, poi &egrave; stato deludente&rdquo;

Una ventiquattr’ore perfetta, ma dal risultato deludente. Valentino Rossi a Spa ha dato tutto, come sempre, ma sotto la bandiera a scacchi il risultato è lontanissimo da quello sperato. Fa specie, soprattutto perché parliamo di un sesto posto assoluto, prima delle BMW in pista. Succede ancora una volta, a testimonianza del livello altissimo raggiunto dal Doc anche con le quattro ruote. 

Ma quando lotti per la vittoria e alla fine arrivi lontano, senza possibilità di attaccare, funziona così. Al termine della gara regna un consapevole disappunto perché, fino alle luci dell’alba, nell’impresa l’equipaggio #46 del team BMW WRT ci aveva sperato davvero. 

Nessuna sbavatura per nessuno dei tre piloti - Rossi, Harper ed Hesse -, nonostante delle condizioni praticamente al limite: 35 gradi la temperatura esterna, 55 quelli dell’asfalto, valori pazzeschi che a Spa non si erano mai visti. Nella prima parte hanno attaccato, poi si sono difesi e, nella notte, è stato proprio Valentino a stupire tutti quanti: per quasi un’ora si è tenuto alle spalle la Mercedes di Jules Gounon, tra i migliori piloti delle GT e compagno di squadra di Max Verstappen al Nurburgring, senza lasciare aperto nemmeno uno spiraglio. 

Sembrava il Rossi dei tempi d’oro per difesa, nervi saldi e soprattutto per lucidità strategica. Uno stint spettacolare, oltretutto su pista bagnata, che una volta per tutte ha testimoniato i grossi passi in avanti fatti dall’italiano, non più un “Pro” a metà. 

Poi sono arrivati l’alba e il sole, che hanno arrestato la cavalcata della BMW M4 GT3 dai dettagli giallo fluo. Il ritmo dei piloti e delle macchine finite davanti era inarrivabile, rispettivamente Porsche, Mercedes e Ferrari, con l’equipaggio che ha dovuto amministrare fino allo sventolare della bandiera a scacchi. 

Sono felice perché abbiamo fatto davvero un grande lavoro”, ha poi raccontato Rossi una volta terminata l’azione in pista, come riportato da Sky Sport. “È stata una gara praticamente perfetta e avevamo tutte le ragioni per sognare un grande risultato. Quando mi sono svegliato domenica mattina eravamo in testa alla corsa ed è stata una sensazione fantastica”. Momenti che ricorderà per sempre, anche perché in questi primi 4 anni in macchina mai era riuscito a battagliare per la vittoria nella classica belga.

Valentino Rossi Brands Hatch
Valentino Rossi al volante della BMW M4 GT3. Instagram Valentino Rossi

“Poi, però, è stato davvero un peccato perché, con l’asciutto e in condizioni normali, semplicemente non avevamo il passo per lottare per la vittoria o anche solo per il podio. È stato deludente”. 

A separare l’equipaggio da quella vittoria tanto sperata meno di un minuto, con 541 giri percorsi. Un nulla per una ventiquattr’ore che, in più, si è rivelata una delle edizioni più combattute degli ultimi anni. Rossi lo sa e, nonostante il disappunto, rimane comunque la soddisfazione per quanto realizzato: “Il team e i miei compagni hanno fatto un lavoro straordinario e io mi sono davvero divertito”.

Alla vigilia del weekend aveva detto di voler migliorare nelle Endurance, un tassello che ancora gli mancava rispetto alle gare Sprint in cui, fin dagli esordi, è sempre stato competitivo. Il risultato finale non lo premia, ma il modo di correre è stato memorabile. Che spettacolo, ancora una volta.

 

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