La FIA si è accorta di aver fatto una stronz*ta con la F1? Dal 2027 cambia tutto e nel 2030 l’elettrico farà spazio ai motoroni

Una mezza rivoluzione, più che mai necessaria per mettere una pezza a delle decisioni, quelle sulla natura delle attuali power unit, che oggi sembrano una follia. Erano state prese in un momento in cui i costruttori puntavano forte sull’elettrico, nel motorsport e soprattutto nell’automotive, rivelandosi però fallimentari visto che le stesse case stanno iniziando a rivedere e a tratti stravolgere i propri piani industriali.



Poi, per la F1 in sé, c’è l’aspetto sportivo. Motori non all’altezza del Circus, con il rischio che questo venisse snaturato oltre ogni limite: serviva un cambio di marcia che per fortuna è arrivato, altrimenti la credibilità dello sport stesso sarebbe stata un problema, come sottolineato da molti dei piloti in griglia. Perché, contro questa nuova F1 non si è esposto solo Max Verstappen, ma pian piano un po’ tutti.

“La FIA continua a supervisionare l’evoluzione del Regolamento 2026 e a lavorare a stretto contatto con tutte le principali parti interessate della comunità motoristica”, ha poi dichiarato il presidente Mohammed Ben Sulayem, ribadendo l’impegno della Federazione. “Come per ogni importante cambiamento normativo, il processo non si conclude quando le vetture scendono in pista per la prima volta. Il dialogo e la collaborazione continui sono essenziali per garantire che il regolamento soddisfi le esigenze dello sport, dei piloti e dei tifosi”.