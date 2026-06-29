Ma quale re Mida? Davide Brivio è il Menandro della MotoGP: quanto è vincente l’umanità quando è umana veramente

Fino a ottenere qualcosa di impensabile: vincere in MotoGP, facendo primo e secondò, a Assen, con due piloti giovani e una squadra nata da poco e presa per mano da due stagioni. Ecco perché nella sala stampa di Assen, Davide Brivio è stato la star. “L’anno prossimo – ha detto – sarò altrove e quindi sono meno coinvolto in maniera diretta. Però è interessante ricapitolare un po’ tutto il progetto: nel 2024 abbiamo fatto un rinnovo dei piloti, puntando su Raul e poi rinfrescando il progetto con un rookie come Ai Ogura. Grazie anche a Aprilia, Raul era arrivato a vincere una gara già nella scorsa stagione, ora è arrivato anche Ai. Ecco, ora si sta realizzando quel progetto: avere due piloti in grado di lottare sempre per il podio. Ora abbiamo metà stagione per provare a divertirci”.

Insomma, se tutti sono sorpresi dalla crescita di Trackhouse Racing e dei suoi piloti, Davide Brivio sembra colui che invece sapeva già tutto. Perché prevede il futuro? No, ma perché la sua carriera e la sua storia, insieme al suo modo, gli hanno insegnato sin dai tempi della scommessa folle con Valentino Rossi in Yamaha, che la cosa da fare è sempre e solo una: sognare e poi lavorare per realizzare quel sogno. “I nostri piloti parlano di possibilità di vincere il mondiale? Di piloti in lizza ce ne sono diversi – ha detto ancora Brivio – Marc Marquez, che ha recuperato sessanta punti in due gare, ha dato una speranza a tutti anche se lui è, appunto, Marc Marquez. Una decina di sono in corsa. Ogura, ad esempio, non abbiamo bisogno di caricarlo. Raul Fernandez ha un carattere diverso: meritava la pole e era molto arrabbiato, però abbiamo lavorato per trasformare quella rabbia in energia positiva”.