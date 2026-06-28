Fabio Di Giannantonio da panico ad Assen, quarto con un deja-vu alla Rossi-Marquez 2015: “ abbiamo festeggiato come fosse una vittoria”

Fabio Di Giannantonio si presenta in sala stampa sorridente dopo un quarto posto festeggiato come una vittoria, anche perché adesso la testa del mondiale è ad appena 16 lunghezze e lui si è piazzato ancora una volta come migliore tra i piloti Ducati. Gli abbiamo chiesto della gara, della superiorità Aprilia che qui ha occupato per intero il podio e del duello con Marc Marquez, un deja-vu (a parti invertite) di quanto avvenuto proprio al TT Circuit tra il pilota spagnolo e Valentino Rossi nel 2015.



Partiamo dalla tua gara: quanto ti sei divertito?

“È stata una gara sicuramente divertente, mi ha tenuto impegnato! (ride). Sono partito bene, la prima curva ho sbagliato, ho frenato troppo presto e avevo tante posizioni da recuperare, quindi non c'è stato un momento della gara in cui ho avuto tempo di pensare a quanto mancasse, ero sempre impegnato. Alla fine è sempre bello quando recuperi posizioni e fai una bella gara, però allo stesso tempo è stata sudata, quindi non è che mi sono solamente divertito”.

Il duello con Marc Marquez è stato bellissimo: lo hai passato ricordandoci quel finale clamoroso con Valentino Rossi, hai effettuato un long lap e l'hai passato di nuovo.

“Secondo me ne avevo solo un po' di più in quel punto lì: mi sarebbe piaciuto passare in altri punti, ma in realtà andava molto forte e alla fine anche qua quando sei molto vicino al pilota davanti, la gomma davanti si scalda e quindi in altri punti avrei dovuto rischiare un po' di più. Quello è un punto dove si arriva un po’ meno veloci ed è un po' più facile affiancare l'altro pilota se si esce bene, quindi ho pensato semplicemente che fosse il punto migliore dove fare il sorpasso”.