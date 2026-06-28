Ci volevano Assen, Aprilia, Ogura e una folle domenica torrida per rivedere un giapponese vincere in MotoGP! Paura Bezzecchi, sf*ga Pecco e miracolo Diggia

“Sicuramente è un giorno speciale – ha detto Ogura senza scomporsi di un millimetro fino a quando a fargli la domanda non è stato Matteo Baiocco – La gara, però, per noi non è stata semplice. Ora ho già prenotato per un tatuaggio (evidentemente tra Ogura e Baiocco c’era stata una scommessa). Durante la gara ho avuto un piccolo problema all’abbassatore e ho dovuto fare una rimonta, tanto che fino a che non sono arrivato a Raul non ero sicuro di farcela. Però sapevo che non era impossibile. Con l’abbassatore potrei aver combinato qualcosa io, ma alla fine è tornato tutto normale e è andato tutto bene. Ora vorrei tantissimo girare a Imola, amo quella pista e questa è la mia richiesta”

Per Trackhouse, dunque, è un’altra doppietta, questa volta in una gara lunga. E anche questo non succedeva dal 2004 a una squadra non ufficiale, quando la Honda satellite piazzò due piloti davanti a tutti. Il capolavoro l’hanno fatto Ai Ogura e Raul Fernandez, ma è giusto pure dire che il capolavoro totale, quello che si vede di meno ma c’è, l’ha firmato Davide Brivio: il Re Mida delle corse in moto che trasforma in oro tutto ciò che tocca. "Io voglio solo ringraziare Davide e Aprilia - ha detto Fernandez dopo la vittoria nella Sprint di ieri - oggi l'obiettivo poteva essere fare podio e l'abbiamo fatto. Dopo aver superato Jorge Martìn ho provato a prendere Ogura, ma lui è stato bravissimo, nessuno risce a capire come fa a fare quei finali di gara. Chapeau".