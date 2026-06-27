Boia che Sprint: Fernandez, Ogura e poi Di Giannantonio che spezza il poker d’Assen Aprilia. Bagnaia davanti (ma dietro) a Marquez

Chi ha fatto tutto perfetto, invece, è stato Raul Fernandez, che nel primo giro ha lasciato sfogare uno Jorge Martìn che sembrava quello delle Sprint migliori e quando l’ex campione del mondo ha commesso un piccolo errore l’ha superato, prendendo subito quel margine di sicurezza che gli è bastato fino alla bandiera a scacchi. “Sono molto felice, è la seconda vittoria dell'anno nella Sprint – ha detto Fernandez, che poi ha ripetuto cento volte quanto è grato a Davide Brivio - ultimamente non credevo molto nelle Sprint, ma abbiamo trovato qualcosa, ottimo sia per me che per il team, prima volta che facciamo doppietta. La gara è andata bene: ho perso un po' alla fine, ma ora pensiamo alla gara lunga di domani”.

A completare il capolavoro Trackhouse c’ha poi pensato Ai Ogura, secondo e calcolatore oltre ogni limite: ha avuto la pazienza di aspettare che la gomma di Fabio Di Giannantonio perdesse performance per piazzarsi in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra. “Prima doppietta per la squadra, sono contento – è stato il telegrafico commento del giapponese - La gara è andata molto bene, un peccato che ho perso posizioni nei primi giri, ma sappiamo cosa migliorare per la gara”.