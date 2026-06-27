Carlo Pernat è pure una canzone: "Francesco Baccini m'ha fatto godere, ma questa MotoGP mi manda in bestia"

Sul “patto della concordia” che dici?

Altra follia. Fanno una mega conferenza stampa per annunciare che hanno fatto un patto senza spiegare quali sono i termini di quel patto, cosa hanno deciso, quale è la direzione che si vorrà prendere. Hanno firmato tutti in bianco solo per poter fare i test a Brno con Pirelli e consentire alle case di annunciare i piloti? Io un dubbio ce l’ho: è assurdo, ma non ce la faccio a non avere il dubbio.

Cosa vedi nel futuro?

Tante ca*zate e poca sostanza. Tutto orientato allo show, ma già che si facciano le Sprint ogni fine settimana di gara è a mio avviso una follia. Non si può chiedere ai piloti di fare 44 gare l’anno, perché di questo stiamo parlando. Temo, poi, che anche Moto2 e Moto3 saranno fortemente depotenziate, forse ci saranno solo poche date che si alterneranno magari con la Bagger Cup o altre trovate simili. Boh, non ce la faccio a vedere un bel futuro. Anche perché sembra ci sia tanta confusione: prendi queste nuove regole, ad esempio, sugli abbassatori e la partenza con più distanza tra le caselle. I cambiamenti in corsa sono sempre il segno di grande confusione, anche se poi raccontano che lo fanno per la sicurezza.

Sulla squalifica di Bezzecchi a Brno che mi dici?

L’ha fatta grossa. La pena è stata pesantissima, ma non parliamo di due spinte: l’ha proprio colpito e due volte. Sicuramente qualcuno ne avrà “approfittato” per rinfrescare le possibilità di spettacolo, ma c’è poco da protestare: lui il pretesto l’ha dato. Detto questo, credo che Bezzecchi abbia la forza interiore e la squadra per voltare pagina e andare a prendersi questo mondiale.

La lotta sarà con Marc Marquez?

Escludere Marquez da una lotta mondiale è da matti. Ma se devo puntare un Euro0 lo metterei quasi su Jorge Martìn: ha niente da perdere e guida la sua stessa moto. Secondo me le proverà tutte per diventare quello che passerà alla storia come colui che vince i titoli e se ne va. Con Marco Bezzecchi, però, avrà vita difficilissima, perché ho l’impressione che quel ragazzo sia proprio entrato, a parte la gran cavolata di Brno, in quello stato mentale che rende i piloti quasi imbattibili.