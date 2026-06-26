La Mercedes vola con Antonelli, ma la Ferrari al Red Bull Ring si sta nascondendo? Vasseur ci scherza su: “Copiamo Barcellona, eheheh”

Il ritardo è grosso, specie su una pista velocissima come Spielberg, tanto ampio da domandarsi se, tra una difficoltà e l’altra, la Scuderia non si sia anche un po’ nascosta. Anche perché, la stessa sensazione, nel paddock circolava anche al Montmelò, dove poi il fine settimana si è concluso nel migliore dei modi.



In Austria la storia è diversa e a raccontarlo è il team principal Frederic Vasseur che, però, esordisce ai microfoni di F1TV con una battuta: “Stiamo copiando Barcellona! Eheheh!”. Smorza i toni come spesso è solito fare, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male, poi spiega: “È stato un venerdì difficile. Abbiamo faticato un po’ con le condizioni, che erano un po’ estreme tra altitudine e temperatura. So che per tutti è così, ma non ci siamo adattati molto bene. Abbiamo la notte per correggere e per essere pronti per domani. Vogliamo fare il meglio, come sempre. Vedremo il risultato domenica sera, ma finora siamo lontani dal nostro potenziale. Questo significa che dobbiamo lavorare su di noi e concentrarci per cercare di mettere tutto insieme”.

Una Ferrari lontana, ma c’è tempo per lavorare e migliorare, come più volte successo in questo 2026. A confermarlo, poi, sono anche i due piloti, colpiti dal distacco ma non per questo meno fiduciosi in vista del sabato e della domenica: “Direi che è stato un inizio di weekend impegnativo ma solido”, ha raccontato Hamilton a fine giornata.