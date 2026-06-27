Maverick Vinales defenestrato da KTM prima di finire la stagione? Probabile, visto come l’ha messa giù Gunther Steiner

Il rischio, anche piuttosto concreto, è che per la seconda volta in carriera Maverick Vinales non finisca la stagione con la casa con cui l’ha iniziata. Anzi, ancora peggio: rispetto a quando si separò dalla Yamaha, a metà 2021 dopo il GP di Stiria, stavolta lo spagnolo potrebbe lasciare definitivamente il paddock della MotoGP.



La storia lascia poco spazio a interpretazioni: Maverick non si è ancora ripreso dall’operazione alla spalla e in Tech3 lo aspettano, almeno finché la pazienza della squadra finisce prima del recupero del pilota. O, comunque, il Vinales dello scorso anno, a cui era stata promessa una promozione nel team ufficiale, non si è più visto, neanche a sprazzi. Così Gunther Steiner comincia a valutare di mettere sotto contratto Senna Agius, Manu Gonzalez o Luca Marini, di fatto lasciando a casa Maverick a prescindere dai due piloti che vinceranno il ballottaggio. Cosa che Vinales non ha esitato ad esternare nel giovedì di Assen, quando in sala stampa ha puntato il dito dritto contro il marchio austriaco: “Se non dovessi correrei prossimo anno non sarebbe colpa di nessun altro, se non di KTM. Non è colpa di nessun altro”.



La durissima replica di Gunther Steiner è arrivata piuttosto in fretta in una breve intervista ai canali ufficiali della MotoGP: “Se sei qui a elemosinare un posto non puoi fare il difficile”, ha dichiarato il manager altoatesino. “Forse quando ha detto questa cosa non stava pensando, ma lamentarsi così con KTM è un po’ rude da parte sua. Penso sia stato un po’ troppo emotivo”.



Se pensiamo a com’era andata a finire in Yamaha e a quanto diverso sia il temperamento di Steiner rispetto a quello dei giapponesi, è facile immaginare che la cosa possa risolversi con un divorzio ancora prima della fine della stagione. Per KTM (che nel 2019 lasciò a casa Zarco) non sarebbe la prima volta, per Vinales nemmeno. Se non altro, finito il GP d'Olanda ci sarà una settimana di riposo a cui seguiranno il Sachsenring e la pausa estiva: se dovessero riuscire a superare indenni queste due settimane potrebbero anche ricucire i rapporti nella seconda metà di stagione.