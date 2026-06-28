[VIDEO] Ma come sta e cosa è successo a Marco Bezzecchi, caduto con una violenza spaventosa nella domenica di Assen?

“A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il Dottor Angel Charte. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza ssegni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall’impatto, l’equipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell’ospedale”.

Jorge Martín, terzo in gara, inizia la sua chiacchierata dopo la conferenza stampa mandando “tutta la mia forza” a Bezzecchi, perché “finire in ospedale alla domenica non lo auguro a nessuno, tantomeno al mio compagno di squadra”. Alle 17:53 arriva un secondo aggiornamento: "Marco Bezzecchi ha effettuato una TAC e alcuni esami radiologici in cui non sono state evidenziate fratture, quindi è stato dimesso e tornerà a casa oggi".



Di fatto ora Marco dovrà recuperare fisicamente nei dieci giorni che ci separano dal Sachsenring, che vedrà i piloti scendere in pista da venerdì 10 luglio. Fatto quello rimarrà la parte più difficile, ovvero iniziare a ricostruire la velocità e la confidenza che l’hanno portato a guidare il campionato per buona parte della stagione.

