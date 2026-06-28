Il weekend ad Assen di Pecco Bagnaia come un film: prima il ritiro per un problema ai freni, poi l’aereo per conoscere suo figlio Oliviero

Le telecamere della MotoGP inquadrano l'angolo del box di Pecco Bagnaia: ci sono un fiocco azzurro, un pupazzo e un cartello con su scritto 'Benvenuto'. È per il suo primogenito, avuto con la moglie Domizia Castagnini e battezzato Oliviero. Pecco, che è sempre stato molto riservato sulla sua paternità (almeno fino al Mugello, quando un giornalista gli ha fatto una domanda diretta) è salito in moto con l'idea di correre un Gran Premio memorabile, forte di buone sensazioni sulla moto e risultati sempre più convincenti. Eppure qualcosa è andato storto forse già dalla griglia, quando abbiamo visto alcuni meccanici trafficare con la leva del freno e il serbatoio dell’olio.

Poi si parte, Bagnaia si trova a inseguire le Aprilia, la gara è spettacolare. Pecco mette in piedi un bello spettacolo con Marc Marquez e Pedro Acosta, fino a passarli entrami per mettersi così in quarta posizione al decimo giro dei 26 previsti. Siamo al quindicesimo quando Pecco finisce lungo e torna al box, in una dinamica che sembra ricordare piuttosto da vicino il ritiro di Jerez de La Fronterà, quando aveva avuto un problema ai freni poi verificatosi nuovamente a Le Mans.