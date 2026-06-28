Kimi Antonelli in Austria ha perso la gara nei primi due giri? Sì, ma Toto Wolff lo applaude: “Mi ha detto ‘Ho sbagliato’, è importante. Ha tutto dei grandi”

A raccontarlo è proprio il team principal della Mercedes, intervistato da Sky Sport F1 una volta terminati i festeggiamenti. L’austriaco conferma le sensazioni di Kimi, ma prima decide di applaudire il suo pilota: “Il segreto del suo potenziale, che è il motivo per cui è in testa al campionato, è la sua capacità di fare autocritica”, spiega spiazzando un po’ tutti.

“Lui riflette, fa un’analisi introspettiva. Come prima cosa analizza dove ha sbagliato, non dove ha sbagliato la squadra. Mi ha detto: ‘Nei primi giri ho attaccato troppo, ho frenato troppo tardi’, ed è per questo, mi sembra, che abbia perso la gara. Questa introspezione è fondamentale per vincere un campionato del mondo”.

Parole di grande stima, oltretutto citando forse per la prima volta l’obiettivo mondiale e Kimi Antonelli nella stessa frase. Poi aggiunge: “Per i piloti è difficile dire ‘ho sbagliato io’, ma lui lo fa. È perfetto, ha tutte le caratteristiche di un grande”. Ne esalta il talento e la maturità, dando l’ennesima lezione manageriale in mondovisione. Che squadra, che pilota e che team principal.