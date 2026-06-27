George Russell al Red Bull Ring? Un cagnaccio che tra le polemiche si prende la pole, mentre Antonelli fa mea culpa e Leclerc risponde alle critiche

Si può assegnare una pole position sotto bandiera gialla? Tecnicamente sarebbe impensabile, praticamente è quello che è successo nel sabato del Red Bull Ring. Perché mentre Max Verstappen terminava le proprie qualifiche a muro, pesantemente, George Russell passava di lì, alzava il piede quanto basta, e poi strappava la pole position a Charles Leclerc che un attimo prima si era portato in prima posizione.

Sembra assurdo, tant’è che in un primo momento si stavano già festeggiando il monegasco e la Ferrari. Tutti si aspettavano che il tempo messo a segno dall’inglese venisse cancellato, ma così non è stato. La Ferrari fa addirittura notare alla direzione gara quanto successo, ma la risposta arriva pochi minuti dopo ed è chiarissima: non c’è bisogno di investigare, tutto rimane così com’è.



Una pole d’astuzia e di esperienza, che stavolta Russell ha dimostrato di avere. La prima cosa che fa una volta tagliato il traguardo è sottolineare come lui il piede lo avesse alzato, e anche parecchio, di conseguenza mettendosi al sicuro da possibili investigazioni. Le polemiche però continuano, tanto per il risultato quanto perché, nonostante una situazione di evidente pericolo, con Max ancora nella sua Red Bull, la Federazione ha disposto solo una bandiera gialla anziché doppia, che avrebbe costretto tutti a rallentare vistosamente.