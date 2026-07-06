Il Messico riceve una pioggia di Rolex da un influencer americano ma è costretto a restituirli: “colpa” della Fifa. I modelli, il costo e perché non possono accettarli

Quando si dice che le scommesse pagano. O forse no, dipende dai punti di vista. Perché quella che sembrava la scommessa più pazza del Mondiale si è trasformata in un mezzo pasticcio diplomatico-sportivo, con tanto di orologi da decine di migliaia di dollari che ora restano senza polso. Protagonista della vicenda è Stephen Deleonardis, influencer americano da 3,7 milioni di follower su Instagram dove è conosciuto come Stevewilldoit, personaggio abituato a far parlare di sé per scommesse folli e gesti sopra le righe. Questa volta però ha superato se stesso: ha puntato ben due milioni di dollari sulla qualificazione del Messico agli ottavi, e la nazionale centroamericana ha vinto per 2-0 sull'Ecuador permettendogli di intascare una vincita monstre da oltre un milione di dollari. Un bottino che ha deciso di reinvestire. Si è presentato al ritiro del Messico, ovviamente ripreso dalle telecamere, con una valigetta piena di Rolex. Un orologio per ciascun membro della squadra, compreso l'allenatore. Peccato che il momento sia durato il tempo di una storia. Infatti la Federazione messicana ha già comunicato che i giocatori restituiranno il loro orologio. Il motivo? Molto semplice, il regolamente della Fifa, all'articolo 21 del Codice Etico, è chiarissimo: niente doni che superino un valore simbolico, soprattutto quando di mezzo c'è il mondo delle scommesse. Una norma pensata proprio per evitare che il confine tra tifo, generosità e conflitto d'interessi diventi troppo sottile.