Kimi Antonelli a Silverstone va come un drago, si ritira e striglia Mercedes: “Sono due in tre gare mentre lottavo per la vittoria, fa male”

Kimi Antonelli ha diciannove anni, un talento sconfinato e un carattere forte, molto più di quanto dalla televisione possa sembrare. Perché se prima di indossare la tuta è sempre sorridente, capace di regalare un momento del suo tempo a chiunque incontri per la sua strada nel paddock, quando la gara si avvicina diventa un animale. È deciso e finora l’ha dimostrato parecchie volte, soprattutto quando le cose non sono girate per il verso giusto.



A Barcellona ha difeso la Mercedes dopo il ritiro che gli era costato punti pesanti, con grande maturità, mentre in Austria si era astenuto dal sostenere che la strategia pensata per lui non fosse quella giusta. E quando la squadra ha provato a giustificarsi menzionando i dati, con grandissima educazione e rispetto ha sottolineato come la sua idea non fosse cambiata.

A Silverstone è successa la stessa cosa, dopo l’ennesimo problema alla sua W17. È il 42esimo giro, Antonelli è rientrato da poco in pista dopo la sosta ai box. Per riprendere Charles Leclerc, in quel momento saldamente in testa, stava spingendo come un forsennato a suon di giri veloci. Poi, tutto d’un tratto, la sua Mercedes rallenta.