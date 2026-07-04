Kimi Antonelli fa la storia a Silverstone, Leclerc zittisce tutti quanti con un super giro: “Ultimamente ho faticato e abbiamo lavorato su tutto, è bello essere tornati”

“Non mi piace mai uscire per primo nell’ultimo tentativo, quindi c’era un po’ di tensione”, racconta una volta sceso dalla W17 in parco chiuso, ai microfoni di F1TV. “L’ultimo giro però è stato molto preciso: è andato tutto liscio e sono riuscito a mettere insieme ogni settore. Il vento ha reso le cose complicate a causa di folate del tutto imprevedibili, ma abbiamo costruito il nostro ritmo sessione dopo sessione. Conquistare questa pole è stato davvero soddisfacente”.

È andato tutto per il verso giusto, complice una monoposto sui binari e un lavoro impeccabile, con l’obiettivo di trovare anche l’ultimo dei centesimi disponibile: “Non abbiamo cambiato nulla a livello di assetto meccanico sulla vettura”, spiega sempre a F1TV. “Abbiamo lavorato su piccoli dettagli, come la gestione del differenziale, la vibrazione dei freni e il mio stile di guida. Ci siamo concentrati sull’aggirare i problemi e alla fine abbiamo trovato una fiducia che mi ha aiutato a progredire costantemente durante le qualifiche”.

In gara toccherà guardarsi negli specchietti, soprattutto al via. Alle sue spalle scatteranno le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, per certi versi la sorpresa del weekend visto che nessuno se li sarebbe aspettati lì davanti: “Sicuramente non sarà semplice, loro collaboreranno senz’altro per mettermi in difficoltà. Il loro passo gara è buono, ma il nostro si è dimostrato molto forte durante la Sprint. Speriamo di poter mantenere quel livello anche domani e di mettere in piedi una bella gara”.

Un’altra giornata perfetta, mettendosi comunque nella migliore condizione possibile in vista della gara. Lo stesso non può dirlo Charles Leclerc dopo una mattinata caotica, finito quinto nella Sprint Race, ma tornato davanti in qualifica con un super giro, vanificato soltanto dall’italiano.