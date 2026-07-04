L’arma della Ferrari a Silverstone era una sua debolezza in Austria? Ecco come da Maranello hanno fregato la Mercedes e no, non c’entra solo la guida di Hamilton

Da Spielberg a Silverstone per la Ferrari è cambiato tutto. In Austria c’erano state delle difficoltà nette, con una SF-26 quasi impotente rispetto agli avversari, Mercedes e Red Bull su tutti, mentre in Inghilterra l’avvio è stato strepitoso. Hamilton si è preso il venerdì, dall’inizio alla fine, prima stupendo nelle uniche prove libere a disposizione e poi incantando in qualifica Sprint.

Allo scadere delle SQ3 il sette volte campione del mondo ha sfilato la pole position a Kimi Antonelli e alla Mercedes per soli undici millesimi, rovesciando ogni pronostico. Perché a Silverstone la SF-26 avrebbe dovuto faticare e non poco, proprio come si era visto al Red Bull Ring. Tutta questione di potenza, sia termica che elettrica.

In Austria, infatti, buona parte dei limiti del progetto erano venuti a galla: sia Hamilton che Leclerc erano costantemente i più veloci nelle curve, salvo poi perdere il vantaggio accumulato nei tratti veloci della pista, rettilinei e curvoni. Un comportamento che, teoricamente, tutti si aspettavano di ritrovare anche in Inghilterra, Ferrari compresa. Se n’era parlato a lungo il giovedì, con entrambi i piloti convinti di dover faticare in pista, ma così non è stato, soprattutto per Hamilton.