Le difficoltà di Charles Leclerc? Ora hanno un perché, mentre a Silverstone Hamilton parla di Mercedes, di titolo e di un weekend che inizia in salita

Dietro le quinte, però, è stato fatto anche un lavoro personale: “Ho cercato di capire cosa avrei potuto fare meglio la domenica, perché è stata una giornata difficile per tutto il team, ma probabilmente ancora di più per me”. E forse, una soluzione è stata trovata: “Le ultime corse sono state complicate, ma è emerso in modo abbastanza chiaro dove fossero le mie difficoltà. Tre gare fa abbiamo modificato alcuni aspetti specifici della vettura, poi a Barcellona la situazione era decisamente migliorata: le sensazioni erano molto positive e credo che anche il passo fosse davvero competitivo. In Austria, invece, è vero che domenica ho sofferto di più. Ci ho lavorato molto e credo di aver capito alcune cose”.

Spunta un po’ di fiducia, con delle difficoltà che hanno ora un perché nonostante il monegasco non sia sceso nel dettaglio. Silverstone rappresenterà un banco di prova, in primis nel confronto con Hamilton, che in questo momento sembra passarsela decisamente meglio. Anche perché, come raccontato proprio da Sir Lewis in conferenza, per Ferrari anche stavolta potrebbe essere abbastanza complicato giocarsela con gli avversari: “Non è che non abbia fiducia, però qui ci sono dei rettilinei lunghi e credo che sia un weekend senza precedenti in termini di erogazione di potenza”, ha raccontato il sette volte campione del mondo.

“Nella chat dei piloti tutti parlavamo di quanto ci mancherà la potenza anche in questa pista. La batteria si scarica e ci sono poche curve per ricaricarla: questo potrebbe essere un problema per noi, perché il divario potrebbe essere due volte più grosso del normale”.