2 luglio 2026

Attenzione, a Silverstone vedremo la peggior F1 del 2026? Dopo le bombe di Max Verstappen i piloti parlano chiaro

2 luglio 2026

La F1 arriva a Silverstone tra una marea di incognite. Tutta colpa del nuovo regolamento e delle nuove power unit, a quanto pare incompatibili con il layout del circuito. Alla vigilia del GP a lanciare l’allarme era stato Max Verstappen, senza mezzi termini, parlando di “un’altra pista rispetto al passato”. E nel media day del giovedì gli altri piloti non sono stati da meno, anzi. Da Alonso a Gasly, sembra ci siano tutti gli elementi per un appuntamento da ricordare…

Foto di copertina: Ansa

Attenzione, a Silverstone vedremo la peggior F1 del 2026? Dopo le bombe di Max Verstappen i piloti parlano chiaro

“Quando l’ho provata al simulatore mi veniva da ridere, è un’altra pista”. È così che lo scorso weekend Max Verstappen aveva avvisato l’intero paddock di F1 alla vigilia di Silverstone, tra gli appuntamenti più leggendari dell’intero calendario. Lo è per la storia, ma anche per il layout unico del tracciato: veloce, sfidante, una di quelle piste dove i piloti dicono di godere mentre guidano. C’è Copse, ci sono Maggots e Becketts, c’è la Stowe. Tutte curve velocissime, dove per anni le F1 hanno incantato e, spesso, si è fatta la storia. 

Stavolta, però, sarà diverso. Tutta colpa delle nuove monoposto e della parte elettrica delle power unit, troppo invadente nonostante i correttivi varati dalla Federazione, e di un clipping che, a quanto pare, tornerà ad essere protagonista: “La batteria dura a malapena un giro, si è sempre a gas spalancato, sarà molto difficile perché non si riesce a ricaricarla”, aveva poi aggiunto Max scendendo un po’ più nel dettaglio.

Fernando Alonso Aston Martin
Fernando Alonso, 2026. Ansa

Sarà una Silverstone da “mai visto questo”, ma non col solito significato attribuito da Marc Gené alla frase. E infatti, nel media day un po’ tutti i piloti hanno dato seguito alle parole dell’olandese. “Becketts sarà una stazione di ricarica”, ha tuonato Alonso con grandissimo sconforto. “Penso che quest’anno sarà molto diverso e triste da guidare. Le auto, guardando i giri al simulatore, saranno piuttosto deludenti. Credo per i piloti, ma anche per gli spettatori”.

Più nel dettaglio è sceso Esteban Ocon, con parole altrettanto dure: “Dopo curva 9 praticamente non hai potenza. Ci vuole un po’ per arrivare a Maggots e Becketts. E sfortunatamente non c’è molto stimolo [nel guidare, ndr] tra curva 11 e 12. Quando arrivi alla 13 c’è una piccola interruzione, ma la velocità di percorrenza è così bassa che si fa fondamentalmente tutto in pieno. Da curva 10 a curva 15 non c’è molta energia a disposizione”.

Per il francese, sarà l’appuntamento “probabilmente più estremo che abbiamo guidato da un po’ di tempo a questa parte”. Tutto bellissimo, insomma. E anche sulle cause, come aveva anticipato Verstappen, Esteban è chiaro: “La capacità della batteria è un po’ ridotta per questa pista. Ci sono ancora punti cruciali, come l’uscita di curva 13: se arrivi in ritardo sul gas, rischi di compromettere l’erogazione dell’energia sul rettilineo fino alla 15. Questo è l’ultimo punto davvero complicato”.

Esteban Ocon Haas
Esteban Ocon in conferenza stampa, 2026. Ansa

Sempre in casa Red Bull, ma lato Racing Bulls, a riprendere quanto affermato dal quattro volte campione del mondo è stato Liam Lawson: “Silverstone? Sarà semplicemente molto diversa. Quando hai una sezione di rettilinei consecutivi e non ci sono curve per rigenerare energia... in pratica, dalla curva 7 fino a qui, nelle ultime due curve della pista, sei quasi sempre a tavoletta. Ci sono pochissimi punti in cui alzi il piede, e se lo fai, è solo per un attimo. Di conseguenza, non c’è abbastanza energia. Quindi sì, è piuttosto drastico”.

A sentir parlare il neozelandese, al pari dei suoi colleghi, sarà una situazione addirittura peggiore di quanto visto nelle prime gare, tra sorpassi, controsorpassi e vetture costrette a rallentare a metà rettilineo: “Tutto peggiora molto dopo la curva 7, ma sì, c’è una forte carenza di energia un po’ dappertutto. Uno scenario ancora più drastico rispetto a Suzuka”. A quanto pare, in Inghilterra se ne vedranno delle belle, ma non nel senso positivo dell’espressione.

Potrebbe essere tutto un caos, o un grande flop, lo stesso che Pierre Gasly ha cercato di non commentare: Potrei dire molte cose, ma credo che aspetterò domani per vedere effettivamente come andranno le cose in pista”, ha spiegato il francese di Alpine provando a rimanere ottimista. Peccato però che, un attimo dopo, confermi quanto spiegato dagli altri piloti: “Sarà una sensazione diversa rispetto a quella a cui siamo abituati su questo tracciato. Non credo che le sensazioni saranno migliori rispetto al passato”.

Dopo un filotto di gare spettacolari, proprio lì dove tutto è nato nel lontano 1950 potrebbe concretizzarsi un mezzo disastro. E forse, stavolta Verstappen non era stato così esagerato.

 

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di Luca Vaccaro Luca Vaccaro

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