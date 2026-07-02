Attenzione, a Silverstone vedremo la peggior F1 del 2026? Dopo le bombe di Max Verstappen i piloti parlano chiaro

“Quando l’ho provata al simulatore mi veniva da ridere, è un’altra pista”. È così che lo scorso weekend Max Verstappen aveva avvisato l’intero paddock di F1 alla vigilia di Silverstone, tra gli appuntamenti più leggendari dell’intero calendario. Lo è per la storia, ma anche per il layout unico del tracciato: veloce, sfidante, una di quelle piste dove i piloti dicono di godere mentre guidano. C’è Copse, ci sono Maggots e Becketts, c’è la Stowe. Tutte curve velocissime, dove per anni le F1 hanno incantato e, spesso, si è fatta la storia.

Stavolta, però, sarà diverso. Tutta colpa delle nuove monoposto e della parte elettrica delle power unit, troppo invadente nonostante i correttivi varati dalla Federazione, e di un clipping che, a quanto pare, tornerà ad essere protagonista: “La batteria dura a malapena un giro, si è sempre a gas spalancato, sarà molto difficile perché non si riesce a ricaricarla”, aveva poi aggiunto Max scendendo un po’ più nel dettaglio.