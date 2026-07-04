Wonderwall è il vero inno di questo Mondiale e gli inglesi hanno smesso di essere hooligan. Sessant'anni dopo, i leoni ruggiscono senza arroganza (e fanno più paura)

Certo, l'Inghilterra ha fatto i compiti a casa. Per eliminare la violenza, ha semplicemente gentrificato il calcio, trasformando i templi popolari in teatri per ricchi. Ha alzato i prezzi dei biglietti a livelli astronomici, cacciando la vecchia working class, o meglio, i "Cannon fodder", coloro che un tempo erano la carne da cannone dell'Impero: rimpiazzati dall'upper class e dai manager del centro città. Eppure, nonostante l'innesto forzato, il tifo si è reinventato nei pub e nelle trasferte, salvando una forma di poesia viscerale che ora segue anche la Nazionale. In questi Mondiali emergono sempre di più quel coro e quella squadra che a fine partita si unisce a quelle parole. Undici leoni che a questo giro emanano un'inedita umiltà. L'Inghilterra ha finalmente capito come si affronta una partita da dentro o fuori. E, affrontando il Congo, l'ha dimostrato chiaramente: ha giocato coesa e credendoci, con quella sana paura di non farcela, e alla fine ha vinto grazie al capolavoro di Kane. Hanno smesso di peccare di hybris. Avete fatto caso a una cosa? Non cantano quasi più quel tormentone sul sogno infranto e un po' iettatorio che era "It's Coming Home". Hanno capito che la boria, alla fine, non porta trofei. Proprio questa ritrovata modestia, questo profilo basso che nasconde una qualità tecnica spaventosa, rischia di essere profetica. Con questo atteggiamento, l'Inghilterra smette di essere l'eterna delusa e diventa la seria, serissima pretendente a questo Mondiale. Sono passati sessant'anni esatti da quel lontano, unico e contestato 1966. La cabala, la maturità e la fame remano tutte dalla loro parte. E quindi un invito a voi, anti-inglesi da tastiera, che ancora godete per la finale di Wembley del 2021 come se fosse l'unica gioia rimasta in un panorama calcistico nostrano desolante. L'invito per i veri amanti del pallone, quelli liberi da complessi d'inferiorità, è uno solo: quest'anno tifiamo Inghilterra. Tifiamola per la bellezza dei suoi cori, per la dignità dei suoi tifosi che viaggiano ovunque senza distruggere le fontane altrui, e per il diritto di vedere una generazione di talenti pazzeschi prendersi quello che la storia gli ha finora negato. Lasciate da parte il vecchio sciovinismo tricolore. Alzate il volume, bevetevi dieci pinte e, per una volta, cantate anche voi di quella meraviglia collettiva: ne usciremo tutti migliori.