Antonelli contro Russell? Anche a Silverstone Kimi demolisce George di talento, mentre sulla gara rassicura: “Ferrari sorprendente, ma siamo messi bene”

A Silverstone il weekend Sprint ha evidenziato ancora una volta questa differenza: un solo turno di libere, Antonelli a posto fin dal primo giro mentre Russell è indietro e in affanno. Ciò non toglie che, lavorando, George potrà rimettersi in pari, ma il discorso rimane lo stesso. E seppur l’inglese sia un pilota di grandissimo spessore, come dimostrato dagli anni al fianco di Lewis Hamilton, quel ragazzino di appena 19 anni sta dimostrando gara dopo gara di essere, potenzialmente, un gradino più su.

Anche perché, essere capaci di andare forte subito, non è una qualità che tutti posseggono. E in questa F1 fa la differenza, soprattutto in termini di adattamento. Tutto cambia di tracciato in tracciato e, infatti, l’essere in pole della Ferrari lo dimostra alla perfezione: la stessa macchina, con lo stesso motore che faticava e non poco in Austria, sui rettilinei e nei curvoni inglesi vola, complice una perfetta interpretazione di Sir Lewis Hamilton.



Antonelli sta facendo lo stesso ma con la Mercedes, mentre Russell è molto più altalenante. O comunque, fin qui, ci ha sempre messo molto più tempo per raggiungere il picco di performance rispetto al compagno. Tutti indizi sul quanto speciale sia davvero questo ragazzo, che oltretutto sembra non scomporsi mai.