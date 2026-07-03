“Non mi fermo finché non arriveremo all’ottavo titolo”: Hamilton infiamma Silverstone, poi si prende una pole senza senso ringraziando (continuamente) la sua Ferrari

Lo fa prima battendo la mano sulla SF-26 con grandissima energia una volta parcheggiata davanti alla tabella P1, poi ai microfoni di F1 TV una volta sceso dalla sua monoposto: “Adoro questo posto e adoro questo pubblico. Non riesco a esprimere a parole quanto sia grandioso tutto questo: ancora oggi, vivere una giornata così è un sogno che si avvera”, afferma ancora con il fiatone, sorridente.

“Quando guidi su questa pista devi pensare a ogni singola curva e alla scorrevolezza che riesci a trovare. Se hai l’assetto giusto e il supporto di un team fantastico, tutto diventa magico. E oggi la macchina era davvero grandiosa. Tutti in fabbrica stanno continuando a spingere al massimo: portiamo aggiornamenti continui, qualcosina ogni weekend, e questo dimostra l’incredibile impegno di tutta la squadra. Sono davvero grato di aver ottenuto questa pole”.

È tornato protagonista e ha ritrovato se stesso, forse definitivamente dopo anni passati soltanto a guardare vincere gli altri. E a sentirlo, le persone che fanno la Ferrari, il gruppo, in questo momento rappresentano la chiave di tutto: “Siamo stati veloci in tutte le sessioni, ma alla fine il margine è stato di appena 10 millesimi. Siamo tutti vicinissimi! Il team merita tantissimo questo risultato, quindi voglio rivolgere un enorme ringraziamento a ognuno di loro”.

In questo momento, tra Hamilton e la Ferrari c’è una perfetta sintonia. Lui lo rimarca, poi lancia anche una piccola frecciatina, seppur col sorriso, ai suoi avversari: “Assolutamente! Anche se la Red Bull, i ragazzi in blu (Mercedes, in blu per le divise, ndr) e gli altri motorizzati Mercedes hanno una potenza incredibile e stanno facendo un lavoro fantastico per tutto l’anno, noi non smettiamo di lottare. È proprio questo che mi rende orgoglioso”.